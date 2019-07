Par impecabil chiar si in vacanta!

Vacanta e aici! Ti-ai facut bagajele? Ai luat cu tine si produse care sa te protejeze impotriva razelor UV? Speram ca nu ai uitat de cele pentru ingrijirea parului!

Pentru un aspect mereu sanatos, foloseste dupa fiecare expunere la soare Conditionerul Express din gama INVIGO SUN de la Wella Professionals. Parul tau va fi matasos si va arata incredibil. Produsul are un un miros divin de portocala si poate fi folosit in fiecare zi. Contine vitamina B5 si ulei de caise, care ofera un efect de reparare instant si SUN BLEND, o formula special creata pentru protectia parului in sezonul estival.

Parul si pielea sunt expuse unei cantitati mai mari de raze UV in aceasta perioada; acestea au o intensitate mult mai crescuta decat in restul anului.

Este inevitabil ca structura firului de par sa nu fie afectata, cu atat mai mult cu cat intervin si alti factori precum vantul, apa sarata sau clorul din piscine. Parul se usuca, devine mai poros, iar culoarea se matuieste. Cu ajutorul Conditionerului Express INVIGO SUN de la Wella Professionals poti intampina toate aceste neplaceri, prin urmare, nu uita sa il iei cu tine in vacanta!Pret: 56 lei