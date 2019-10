MUSTParty la Casa Doina! Feerie de toamnă cu must și pastramă, proțap și vinuri alese!

Casa Doina sărbătorește toamna cu MUSTParty - festivalul mustului care va curge fără oprire alături de grătare, pastramă, proțap și barbeque, plăcinte de sezon și gogoși fierbinți. Voia bună, poveștile râsetele și distracția vor fi alimentate de muzica live și degustări de vinuri de la Crama Oprișor.Începând cu 7 octombrie, grădina unuia dintre cele mai frumoase restaurante din București se transformă într-o feerie autumnală care celebrează încheierea unui sezon extraordinar de ospățuri, petreceri și evenimente memorabile și întâmpinarea noului sezon. MUSTParty începe luni, la ora 18.00 și durează până vineri, 11 octombrie. Mustul făcut pe loc din struguri proaspăt zdrobiți, veniți din inima Olteniei, de la Crama Oprișor, dă tonul evenimentului, deschizând apetitul pentru bucatele de tradiție, pregătite în bucătăria restaurantului și trufandale românești de la Matache Măcelaru . “Garantăm un adevărat desfăț și răsfăț al tuturor simțurilor, de la care nu vă veți mai da plecați!”, spun reprezentanții restaurantului.Wonder Tale Story în Grădină la Casa Doina:- Must proaspăt la discreție- Purceluș și berbecuț la proțap, pastramă, barbeque, mititei și mămăliguță. Gogoși și plăcinte de sezon - Casa Doina- Cârnați, ciolan, tobă, cotet haiducesc și alte bunătăți tradiționale - Matache Măcelaru- Degustări de vin La Cetate, Smerenie, Jiana Rose - Crama Oprișor- Live musicLuni, miercuri și vineri, de la ora 19.00, Trupa Friends va antrena oaspeții cu unele dintre cele mai îndrăgite coveruri, iar marți și joi, de la aceeași oră, Theodor Pană Band au pregătit momente speciale pentru acest eveniment.Sunt așteptați toți iubitorii de going out, mese și petreceri între prieteni și cu cei dragi! Accesul se face pe bază de brățări care includ mâncarea, mustul la discreție, degustările de vin și entertainmentul. Preț brățară: 180 lei/persoană/zi.* Rezervări: 021.222.67.17 / 0745.009.009*Băuturile nu sunt incluse.