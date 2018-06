Kayo Summer Club - cea mai spectaculoasa locatie a verii!

Kayo Garden & Kayo Summer Club se vor deschide pe data de 9 Iunie incepand cu orele 19.00.

Cu un design unic, realizat de prestigiosul arhitect italian Stefano Maria Pozzi, Kayo combina doua zone, Kayo Garden, care este o zona de restaurant si relaxare, unde meniul este format din preparate gourmet,preparate aparent simple la care s-a adaugat un stop de rafinament care sa le faca unice.Pe langa atentia pentru detaliu pentru fiecare piesa care se afla in locatie, vegetatia luxurianta adusa special din Sicilia (maslini, portocali, lamai in marime naturala), pozitionarea superba, Kayo aduce un concept unic de bauturi care nu se regasesc in nicio alta locatie. Meniul de bar a fost realizat de David English, celebru mixologist american, care a venit din Las Vegas special pentru asta. În ultimul deceniu a realizat băuturi pentru cele mai cunoscute cluburi de noapte și restaurante din Las Vegas. Kayo Garden va fi deschisă de Luni până Duminică între 11:00 și 02:00. În zilele de Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă și Duminică locatia va surpinde cu evenimente speciale, live band-uri, seri tematice.KAYO Summer Club este cea de-a doua zona, cea de distractie. Cu un design absolut spectaculos, o atmosfera unica si servicii de inalta calitate, Kayo Summer Club este situat pe malul Lacului Herastrau si isi deschide portile la ora 23.00. Clubul va fi deschis Joi, Vineri si Sambata. Joi se vor organiza petreceri tematice (decorul si muzica vor fi in concordanta cu tema). Vineri in Kayo vor performa artisti de talie internationala.Managerii de origine italiana au acordat interes fiecarui detaliu pentru a oferi clientilor o experienta fara concurenta aducand prin intermediul acestui proiect, un aer fresh in viata de noapte bucuresteana. Este poate cea mai spectaculoasa aparitie a verii! Este poate cea mai rafinata locatie din oras! Este poate locul de care o sa va indragostiti! Este Kayo!