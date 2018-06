IMG Worlds of Adventure le promite oaspeților o experiență captivantă în cadrul parcului tematic acoperit, reunind cele mai apreciate surse interactive de divertisment locale și internaționale, precum și personaje și supereroi recunoscuți la nivel mondial.

S-a deschis IMG Worlds of Adventure. Momentan, biletele pot fi achiziționate online pe site-ul www.IMGworlds.com. Un bilet de intrare pentru adulți costă AED 300, iar pentru copii AED 250 și oferă o zi plină de aventuri, cu acces la peste 20 de atracții unice, inclusiv spectacole live și o experiență cinematografică 5D. Cinematograful Novo cu 12 ecrane își va deschide porțile în curând.

Parcul reunește patru lumi unice sub același acoperiș, Cartoon Network și Marvel, dar și conceptul original Lost Valley-Dinosaur Adventure deținut de grupul Ilyas & Mustafa Galadari, cărora li se alătură IMG Boulevard. Parcul este complet acoperit și cuprinde patru zone, inclusiv 25 magazine, 28 de localuri și are peste 1.600 de angajați și 4.500 de locuri de parcare. IMG Worlds of Adventure este prima investiție a Grupului IMG din cele planificate în industria de agrement și divertisment, fiind preconizate extinderi viitoare atât la nivel local, cât și la nivel internațional.

Amplasare

• IMG Worlds of Adventure este situat pe Șoseaua Sheikh Mohammed Bin Zayed, de-a lungul coridorului de dezvoltare al Dubaiului, unul dintre hub-urile turistice cu cea mai rapidă dezvoltare din Dubai

• IMG Worlds of Adventure se află la 20 de minute de Aeroportul Internațional din Dubai și de Aeroportul Internațional Dubai World Central Al Maktoum, la 20 de minute de Dubai Marina, la 20 de minute de zona Expo 20/20 și la 15 minute de Dubai Mall, fiind accesibil atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Atracțiile unice de care se pot bucura vizitatorii:

ZONA MARVEL

• Avengers Battle of Ultron: Oaspeții se îmbarcă într-un Quinjet alături de supereroii Marvel Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye, Captain America și Hulk pentru a se lupta cu diabolicul Ultron. Această atracție captivantă și plină de acțiune este prima atracție „întunecată” din lume dedicată Răzbunătorilor Marvel.

• Hulk Epsilon Base 3D: O atracție unică, prima de acest gen, în cadrul căreia Incredibilul Hulk se luptă cu cel mai mare inamic al său - The Leader. Acest sistem inovator dotat cu 100 de locuri este primul de acest gen din lume și folosește o combinație de ecrane de proiecție și mișcări la 360 de grade pentru a propulsa vizitatorii într-o experiență de luptă captivantă.

• Spider-Man Doc Ock’s Revenge: Acest coaster cu o lungime de 400 de metri îi va plimba pe oaspeți printre clădirile din New York alături de faimosul Spider-Man, în timp ce acesta încearcă să salveze orașul din mâinile sinistrului Doctor Octopus.

• Thor Thunder Spin: Dedicată vizitatorilor ceva mai curajoși, această experiență amețitoare îi va lipi scaune în timp ce curajosul Thor încearcă să-i salveze din ghearele lui Loki, Zeul Păcălelilor.

• Avengers Flight of the Quinjets: Această atracție palpitantă este potrivită pentru toate vârstele și le permite oaspeților să preia controlul navetei în care se află și să se alăture unei curse aeriene interactive și solicitante.

ZONA LOST VALLEY – DINOSAUR ADVENTURE

• The Velociraptor: Vizitatorii se vor distra de minune în acest rollercoaster palpitant de 1,1 km care îi va propulsa la o viteză de până la 100 km/h în doar 2,5 secunde, transportându-i din junglele preistorice și întunecate ale Văii Pierdute până în deșertul Dubai și înapoi.

• Forbidden Territory: Pasionații de dinozauri vor aprecia această experiență tip safari prin inima junglei din Teritoriul Interzis, unde vor fi înconjurați de 70 de dinozauri preistorici animatronici în mărime naturală.

• Predator: Această experiență sigur le va crește pulsul chiar și dependenților de adrenalină care nu se tem de nimic.

Pasionații de senzații extreme vor avea ocazia să se dea pe cel mai abrupt circuit din regiune, iar pulsul le va crește cu siguranță atunci când trenul îi va propulsa spre sol la coborâre.

• Dino Carousel: Distrați-vă cu locuitorii ceva mai prietenoși ai Văii Pierdute într-un carusel unic care are ca temă dinozaurii. Acest carusel este decorat cu dinozauri sculptați manual și va fi primul carusel din lume care are ca temă dinozaurii.

• Adventure Fortress: Vizitatorii care preferă o participare mai activă se vor distra de minune în acest loc de joacă situat în inima Văii Pierdute, care pune la dispoziția oaspeților o gamă distractivă de obstacole și provocări fizice cu scări, tuneluri, tobogane, poduri, plase și zone de cățărat.

ZONA CARTOON NETWORK

• The Powerpuff Girls – Mojo Jojo’s Robot Rampage! Fanii Fetițelor Powerpuff se pot alătura faimoaselor supereroine pentru a se lupta cu robotul diabolic al lui Mojo Jojo care amenință orașul și pentru a salva lumea înainte de ora de culcare.

• Ben 10 5D Hero Time: Vizitatorii se vor simți de parcă ar fi chiar în mijlocului bătăliei alături de Ben și Rook în acest teatru epic multi-senzorial 5-D care le va face pulsul să o ia razna!

• Adventure Time - The Ride of OOO with Finn & Jake: În această uimitoare atracție situată deasupra solului, vizitatorii pot zbura alături de Finn și Jake printre magazinele și localurile tematice din magicul ținut Ooo.

• The Amazing Ride of Gumball: Fanii pot vizita faimosul oraș Elmore, unde a scăpat de sub control proiectul științific creat de Gumball și Darwin pentru școală. Vizitatorii se pot bucura de acest joc interactiv la distanță alături de prietenii lor, distrugând obiectele care s-au trezit la viață și vor să cucerească orașul.

• LazyTown Playground and Live Stage Show: Exploratorii activi au ocazia de a experimenta în Orășelul Leneș o aventură provocatoare ce implică sfori și scări. Sau pot merge câțiva pași mai încolo pentru a se bucura de uluitoarele spectacole live realizate de Stephanie și de întreaga Școală de Dans în timp ce explorează ascunzătoarea lui Robbie Rotten!

ZONA IMG BOULEVARD

• IMG Boulevard: Aceasta este zona plină de viață care întâmpină vizitatorii la intrare și le oferă ocazia să-și tragă răsuflarea și să savureze gama variată de mâncăruri și băuturi, să se plimbe prin nenumăratele magazine și centre comerciale ale parcului sau pur și simplu să se relaxeze și să se bucure de artiștii și interpreții stradali din zonă.

Zona The Haunted Hotel

• The Haunted Hotel: Vizitați Hotelul Bântuit dacă aveți curaj, dar înainte de a intra poate ar trebui să știți că nu e deloc ușor să ieșiți... Parcurgeți o serie de coridoare întortocheate și un decor care se schimă mereu și dați nas în nas cu tot felul de personaje înfricoșătoare într-un loc macabru. Încercați să nu vă panicați în timp ce căutați ieșirea... Divertismentul imersiv nu a fost niciodată atât de înfricoșător.