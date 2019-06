Gașca Zurli revine la Veranda Mall cu un super-eveniment pentru cei mici

Amfiteatrul Veranda Mall este locul unde Gașca Zurli, cea mai mare companie privată de evenimente pentru copii din România, vine cu un show de senzație despre magia copilăriei. Mult-așteptatele reprezentații ale artiștilor vor include, așa cum ne-am obișnuit, o serie de cântece amuzante și hazli pe placul celor mici, totul într-o atmosferă de poveste.

Pe lângă activitățile și surprizele pregătite pentru micuți vara aceasta, la Veranda Mall începe și sezonul reducerilor și promoțiilor la articolele de fashion din colecțiile de primăvară-vară, fiind momentul ideal pentru un refresh în garderobă. Clienții sunt așteptați la mall, de unde își pot alege produse de calitate dintr-o gamă variată, la prețuri competitive sau pur și simplu se pot relaxa cu o băutură bună la terasele centrului comercial.

„Ca în fiecare an am ales să dăm startul sezonului vacanțelor, al timpului liber, al distracției și relaxării cu un nou concert Gașca Zurli la Veranda Mall. În plus, începutul verii vine și cu alte vești bune pentru clienții noștri, care sunt așteptați cu super reduceri de vară.Așadar, vă așteptăm cu experiențe unice și momente inedite la Veranda Mall”, a declarat Maria Crăciun, Center Manager, Veranda Mall.