Frog Crush, o carte de aventuri, interactiva, pe care copiii o vor iubi

Frog Crush, prima carte dintr-o serie de cinci carti ilustrate pentru copii, The Crush Series. Scrisa in limba engleza, in versuri, de catre Ian Worboys, ilustrata de Silke Diehl, aceasta reprezinta un mod placut de a petrece timpul impreuna cu copilul, traind alaturi de personajele principale cele mai uimitoare aventuri.Cartile prezinta aventurile amuzante ale unui grup de animale, care au un mesaj educational legat de consecintele propriilor actiuni. Seria Crush este conceputa ca un univers educational si recreational pentru copii, in care acestia invata prin joaca, dar si ca sursa de inspiratie si resurse pentru parinti.Frog Crush incepe cu gandurile unei broscuţe infometate, care viseaza la un pranz crocant, in timp ce sta pe o frunza de nufar. Un peste, un crocodil, un hipopotam si o musca apar, de asemenea, in poveste si o fac mai interesanta si imprevizibila. Autorul recomanda ca aceasta sa fie citita personificand personajele, facand fete amuzante si imitand diferite voci, lucru ce ii va ajuta pe copii sa se simta conectati la carte, iar experienta educationala sa fie mai amuzanta si mai memorabila.Pe langa prima carte a seriei, website-ul www.thecrushseries.com conţine jocuri, carti audio, cantece si produse amuzante, care ii vor ajuta pe copii sa invete intr-un mod distractiv si interactiv de la personajele istete si ghiduse ale seriei Crush."Sa fiu parinte a fost o experienta ce a contribuit la dezvoltarea mea personala. in scurt timp am descoperit ca a nu te lua pe tine foarte in serios si a fi jucaus sunt elemente cheie catre inimile si imaginatia copiilor. Dezvoltati creativitatea si imaginatia tinerilor cititori, iar rezultatele vor ramane in vietile lor pentru totdeauna." spune Ian Worboys, autorul acestei minunate serii, proaspat lansate si in Romania.