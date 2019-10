Descoperă Ceaiul de la munte, o infuzie ușoară, din ingrediente 100% naturale

Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România și lider al pieței de sucuri proaspete, aduce pe piața locală o nouă gamă de produse din ingrediente 100% naturale, create din plante de ceai culese din munții Greciei. Noul produs, Olympus Ceai de la munte, este singurul ceai rece cu ingrediente 100% naturale de pe piața locală, realizat din plante de ceai Sideritis, fără zahăr adăugat, fără aditivi și fără cafeină.

Gustul autentic al Greciei

Aroma fină și discretă a noului produs te poartă în universul grecesc și te îndeamnă să redescoperi frumusețea naturaleții și gustul răcoritor. Ceaiul rece reprezintă o alternativă ușoară și delicioasă a răcoritoarelor, fiind perfect în orice moment al zilei. Ingredientele naturale îmbogățesc întreaga experiență a gustului și fac ca fiecare moment de consum să fie desăvârșit.



Cinci arome, cinci motive în plus de bucurie

Fie că alegi aromele clasice răcoritoare, precum menta sau lămâia, sau vrei să experimentezi ceva nou, cum ar fi rodia dulce-acrișoară, piersica bogat aromată sau gustul unic al fructului aronia, cele cinci arome ale noului produs Olympus te vor cuceri pe loc.



Perfect în orice moment

Având doar ingrediente naturale în compoziție, Ceaiul de la munte poate fi consumat în orice moment al zilei - la micul dejun, la birou, acasă sau în oraș, cu prietenii, reprezentând o alegere delicioasă și fresh.



„Decizia de a introduce o nouă gamă de băuturi în portofoliul Olympus a venit natural, ca urmare a strategiei de dezvoltare pe termen lung a companiei, prin diversificarea portofoliului de produse. Am identificat o oportunitate în piață și, ulterior, am transformat-o în provocarea de a crea un ceai realizat doar din ingrediente naturale, o alternativă gustoasă a băuturilor răcoritoare. Ne mândrim să prezentăm publicului larg Olympus Ceai de la munte și să oferim consumatorilor gustul autentic al ceaiului proaspăt infuzat”, a declarat Mădălina Toma, Marketing Manager Olympus.



Ceaiul rece Olympus contribuie la menținerea unui echilibru și a unei hidratări corespunzătoare a organismului. Creat pentru cei care caută o alternativă naturală a răcoritoarelor, Ceaiul de la munte este alegerea perfectă pentru ca fiecare moment de consum să devină unul de răsfăț.



Noul Ceai de la munte este disponibil în marile lanțuri de magazine din toată țara, în cinci sortimente cu arome inconfundabile.





