Cum să te distrezi în ultima lună de vară dacă rămâi în București

Ai fost deja în concediu? Nu trebuie să fii supărata când îi vezi pe ceilalți că abia în această lună se bucură de vacanță. Poți petrece clipe memorabile în București și te poți distra la fel de bine ca în concediu. Iată ce poți face dacă petreci ultima lună de vară în București.Zilele de weekend sunt perfecte pentru a te relaxa pe marginea piscinei. Dacă mai adăugăm și o sesiune de SPA, atunci relaxarea este completă. Cu pachetul Exclusive love de la Complice.ro te vei putea bucura alături de persoana iubită de o noapte într-un penthouse modern, lumânări & petale de trandafiri, căpșuni, spumant & ciocolată, acces la SPA și la piscină, dar și masaj de cuplu. Sună tentant, nu?Profită de zilele călduroase de vară în care nu ai chef să faci nimic pentru a citi. Alege cărți de dezvoltare personală care te vor ajuta să te cunoști mai bine și să te dezvolți. Volume precum “De vorbă cu mine” - Prentice Mulford, “Forța gândirii pozitive” - Norman Vincent Peale, “Creierul și Mintea Universului” - Dumitru Constantin Dulcan sau “Puterea extraordinară a subconștientului tău” - Joseph Murphy sunt perfecte pentru a le citi în această lună. Pe toate le găsești pe libris.ro.Dacă îți place adrenalina, aventura și zborul, atunci pachetul Up in the air, de la complice.ro, este perfect pentru a trăi experiențe memorabile. Vei simți cum adrenalina îți va pătrunde prin fiecare celulă a corpului în timp ce vei experimenta un survol cu elicopterul, un zbor cu balonul cu aer cald și un salt în tandem cu parașuta! Ia cu tine și partenerul de cuplu sau un prieten pasionat de adrenalină, deoarece toate aceste experiențe sunt pentru două persoane.Când ai ieșit ultima oară, săptămânal, să iei masa în oraș? Fă acest lucru în luna august și nu vei regreta. În plus, ai la dispoziție o mulțime de restaurante din care poți alege. Dacă îți plac mâncărurile tradiționale, Hanu' lui Manuc te așteaptă să evadezi din rutina zilnică și să guști preparate tradițional românești, ca la mama acasă. În schimb, dacă preferi bucătăria italiană poți alege unul dintre restaurantele Trattoria Buongiorno, unde te vei bucura de preparate la fel de bune precum cele din Italia. În schimb, dacă îți place peștele și vrei să te bucuri de o cină romantică, pe malul unui lac, Restaurantul Pescăruș, aflat pe malul lacului Herăstrău te așteaptă cu cele mai bune preparate pescărești.Vara este sezonul petrecerilor și al distracției, așadar nu ezita să organizezi la tine acasă o petrecere tematică.Nu ai nevoie de un eveniment anume pentru a face acest lucru ci doar de câțiva prieteni la fel de petrecăreți ca tine. Alege tematica petrecerii, cumpară decorațiunile necesare de pe fabricademagie.ro și pornește muzica. Nu te așteptai să fie atât de simplu, nu?Dansul te ajută să te relaxezi și să-ți tonifiezi musculatura, dar și să scapi de cele câteva kilograme în plus, fără să mergi la sală. Este o modalitate plăcută și ușoară de a face sport. În plus, poți merge alături de partenerul de cuplu, alături de o prietenă sau singură. La școala de dansuri Arthur Murray vei putea învăța să dansezi orice stil de dans, de la Vals, Salsa, Cha-Cha și până la Tango sau Hustle.