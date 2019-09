Catalogul IKEA 2020 este aici! Aruncă o privire peste soluțiile recomandate pentru un nou început!

Începând cu o poziție de somn confortabilă, în finețea unor așternuturi de calitate și cu un mesaj de dragoste, cel mai recent catalog IKEA vă invită să aveți grijă de somnul vostru și vă oferă soluții pentru nevoile emoționale majore pe care le avem cu toții atunci când vine vorba de casele noastre.

IKEA a descifrat codul: Cum să te simți mai fericit acasă!

Este o schimbare subtilă, dar care contează foarte mult: de la a fi pur și simplu acasă, la a te simți acasă. În fiecare an, IKEA realizează interviuri și vizite în locuințele oamenilor din întreaga lume pentru a crea raportul anual Life at Home. Din cel mai recent raport am aflat că în prezent, o treime din oameni spun că există locuri în care se simt mai mult ca acasă decât în spațiul în care locuiesc.

Ca urmare a acestei constatări, IKEA a identificat cinci nevoi emoționale de bază pe care le avem în relație cu spațiul personal în care locuim:

1. Apartenența este despre a te simți că faci parte dintr-un grup de oameni care te acceptă pentru cine ești cu adevărat și despre locuri care te reprezintă.

2. Proprietatea nu este despre documente și credite ipotecare, ci despre acel sentiment de control asupra spațiului locuit.

3. Protecția este despre a te simți în siguranță și conectat, nu despre încuietoarea ușii.

4. Confortul este despre a te simți mulțumit și în largul tău în mediul în care trăiești.

5. Intimitatea este despre controlul asupra locului și a modului în care te poți deconecta și medita.

Cele 5 nevoi majore pe care le împărtășim cu toții au constituit punctul de plecare în crearea caselor prezentate în catalogul 2020. Găsirea modalităților de a răspunde acestor nevoi în diferite situații de viață, oferind soluții care ajută la satisfacerea lor face parte din viziunea IKEA de a crea o viață acasă mai bună în fiecare zi, pentru cât mai mulți oameni.

Resetează-ți starea mentală: găsește echilibrul muncă - viață socială - somn

Media globală pentru orele de somn a scăzut de la 8 la puțin peste 6 în ultimii 50 de ani.

Într-un fel sau altul, cu toții am asociat lipsa somnului cu a avea succes, am crezut că suntem prea ocupați pentru a dormi suficient și acesta este pur și simplu prețul pe care trebuie să îl plătim. Ei bine, zilele acelea au luat sfârșit: este dovedit (mulțumim științei pentru asta!) că avem nevoie de resetarea mentală și fizică pe care somnul le oferă pentru a funcționa bine, pentru a ne simți bine și pentru a ne bucura de viață. Nu există nicio cale mai rapidă către o viață de zi cu zi mai bună decât să dormi orele de somn de care corpul și mintea ta au atât de multă nevoie.

Și, chiar dacă pare o provocare, situația este sub controlul tău: o simplă schimbare în modul de a privi lucrurile, astfel încât să îți prioritizezi somnul este primul pas important, iar IKEA este principalul tău aliat.

IKEA Night Club – Festivalul pentru un somn mai bun

Acele momente fantastice în care te trezești simțindu-te total refăcut pot părea uneori greu de atins, dar sunt câteva lucruri simple pe care le poți face pentru a te ajuta să ai un somn sănătos, în ritmul normal.

Noul catalog îți aduce soluții pentru a te odihni mai bine, având grijă de ceea ce IKEA consideră ca fiind cei cinci piloni ai somnului de calitate: confort, lumină, aer, sunet și temperatură.

pentru că sunt foarte multe de împărtășit pe acest subiect, IKEA a decis nu numai să vină cu noutăți, ci și să înceapă o adevărată mișcare de îmbunătățire a somnului! Astfel că a pregătit IKEA Night Club – o serie de evenimente distractive și educaționale (inclusiv preferata tuturor, refacerea sedinței foto pentru coperta catalogului, care de această dată va avea loc în pat!), activități care vor avea loc în magazinele IKEA Băneasa și IKEA Pallady în perioada 11-22 septembrie.