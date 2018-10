Brutăriile PAUL aniversează 10 ani de joie de vivre în România

Lanțul de brutării PAUL, destinația preferată a românilor care își doresc produse de Patisserie și Viennoiserie franțuzească, sărbătorește anul acesta 10 ani de la lansarea în România. Cu o cifră de afaceri de peste 9,3 milioane de euro în 2017, un concept nou în 2018 - Bistro, PAUL marchează 10 ani în România cu multe premii oferite clienților fideli.

De-a lungul timpului, brutăriile PAUL i-au cucerit pe români cu specialități franțuzești care îmbină gustul gourmet, sofisticat cu acel je ne sais quoi tradițional și atemporal. Mai mult, brutăriile au devenit locul de relaxare ideal pentru momente în familie sau între prieteni, și destinații de top pentru cei care iubesc tradiția și cultura franceză, precum și deliciile specifice, populare în întreaga lume, savurate alături de o cafea aromată într-o atmosferă boemă. Printre cele mai apreciate produse PAUL se numără eclerurile, croissantele, în special Croissant Framboise Vanille, dar și Pain au chocolat.



Pentru a marca cei 10 ani alături de clienții săi, PAUL lansează o ofertă aniversară. Astfel, până pe 23 decembrie 2018, clienții vor putea achiziționa un ecler și o cafea (la doar 10 lei) și vor putea câștiga premii săptămânale, dar și marele premiu, un city break la Paris, pentru 2 persoane.



Pentru fiecare ofertă achiziționată, clienții vor primi un card aniversar care le va aduce, garantat, un produs PAUL la următoarea vizită în brutării. Pentru premiile din cele 10 săptămâni aniversare, dar și pentru premiul cel mare – un city break la Paris, clienții vor trebui să introducă codul înscris pe cardul aniversar primit, pe www.paul10ani.ro pentru a intra automat în tragerile la sorți.



„După 10 ani pe piața locală, putem spune că românii apreciază produsele franțuzești și că revin la noi pentru acel joie de vivre specific, într-o atmosferă elegantă.

Nu puteam sărbători altfel decât alături de clienții noștri; de aceea, le mulțumim că ne sunt alături printr-o ofertă aniversară și multe premii. În plus, anul acesta am dorit să le aducem și mai mult din spiritul Franței și am transformat trei brutării în locații de tip Bistro - PAUL Universitate, PAUL Romană și PAUL Constanța -, un concept nou, care s-a bucurat de reacții foarte bune. Aici, clienții sunt întâmpinați de o echipă de ospătari cu un meniu nou, care include preparate rafinate, precum pulpă de rață confiată - Confit de canard, file de cod la grătar - Cabillaud Royal de Méditerranée sau preparate din vita, pui si porc, servite alături de un pahar de vin franțuzesc.”, a spus Ovidiu Albu, Administrator PAUL România.Românii se pot bucura de produsele PAUL în brutăriile din țară, în București, Cluj-Napoca, Ploiești și Constanța, dar și prin serviciile de catering (disponibil în București și Cluj-Napoca) și Candy Bar (disponibil în București și Constanța).