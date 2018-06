Abercrombie&Fitch - First Instinct Blue - o noua aroma masculina

Pe urmele lui First Instinct din 2016, Abercrombie & Fitch este incantat sa anunte lansarea lui ‘First Instinct Blue’, o noua aroma masculina in colaborare exclusiva cu Inter Parfums.

‘First Instinct Blue’ este inspirat de acel moment de exaltare, cand dorinta unui barbat pentru aventura pune stapanire pe el si e pregatit sa-si transforme visele in realitate. Este intepretarea parfumata a sentimentului ca doar cerul este limita. Asemenea barbatului Abercrombie & Fitch,el este indraznet, increzator si stylish fara effort. Este un spirit liber, cu un lifestyle neinfricat, care stie cum sa-si traiasca viata dupa First Instinct ( Instinctul Primar).

Intr-o noua intepretare a design-ului original de la Fabrice Legros (Studio Pi) pentru First Instinct, sticla este “bazata pe o structura rectangulara […] si e inspirata de acel moment magic cand simti fluturi in stomac.” Culoarea de albastru inchis a sticlei aduce un element de fascinatie suprafetei unduitoare, in timp ce logo-ul placat pe lateral te duce cu gandul catre magazinele A&F din toata lumea.



“Am dorit sa contruiesc o aroma care sa imbine perfect valorile de baza ale brand-ului cu culoarea albastra” spune Maestrul Parfumier Yves Cassar (IFF).

“Asocierea prospetimii emotionante este accentuata cu condimente si echilibrata prin profunzimea culorii, alaturi de puterea substantiala si adictiva a ambrei.” “Este o aroma distinctiva datorita modului cum functioneaza prospetimea – patrunzatoare si intr-o maniera cu adevarat dependenta, adictiva. Aceasta aroma este proaspata, dar nu rece sau distanta.”Familia Olfactiva: Fresh Fougere - First Instinct Blue’ este indraznet si neasteptat, imbinat pentru barbatul care traieste dupa primul lui instinct.Top: Prospetimea emotionanta a Marului Inghetat este inviorata de Bergamota Suculenta si inmiresmata de Cardamomul Aromat. O deschidere energetica care iti confera o prima impresie electrizanta.Mijloc: Lavanda Crocanta de sub soarele arzator creeaza o ciocnire calda, potentata de mixul confortabil dintre rozmarin si piper. Prospetimea autentica este evidentiata de aceasta evolutie neasteptata de condimente.Baza: Ambra adictiva, sustinuta de boabele de Tonka si bogatul Lemn de Santal, lasa in urma un traseu cald al tonurilor mult mai profunde si spirituale. Un barbat care traieste dupa First Instinct ( Instinctul Primar ) se va intoarce intodeauna la acesta.