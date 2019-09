Motorola lansează moto e6 plus: ecran mai mare, mai multe camere și un design modern la un preț convenabil

Prin gama de produse moto e, Motorola oferă consumatorilor telefoane fiabile și de calitate la un preț convenabil, dezvoltate din convingerea că cele mai bune specificații nu trebuie să vină cu cele mai mari prețuri. Această viziune este continuată prin lansarea moto e6 plus, un smartphone cu sistem dual de camere și un design atractiv.



Disponibil în premieră pe telefoanele din seria moto e, sistemul dual de camere este cel mai performant din această gamă de preț. Camera principală de 13 MP, cu pixeli de 1.12µm produce instantanee clare și precise. Diafragma f/2.0 oferă flexibilitate ridicată pentru a face fotografii în diferite condiții de lumină, păstrând calitatea imaginii și claritatea detaliilor.



Senzorul de adâncime de 2 MP și modul bokeh integrat permit estomparea prim-planului sau a fundalului pentru a obține aspectul dorit. De asemenea, modul beauty permite utilizatorului să dea frâu liber creativității și să perfecționeze mici detalii ale subiectului din imagine cu ajutorul opțiunilor de editare ale camerei.



Dispozitivul moto e6 plus se laudă cu un design modern de la un capăt la celălalt. Ecranul de 6.1” inch al telefonului este mai mare și mai performant ca oricând, oferind o experiență de vizualizare îmbunătățită indiferent de modul de utilizare. De la serialul preferat la cele mai recente postări din newsfeed, ecranul Max Vision HD+ face ca orice aplicație să arate mai bine. Dimensiunea ecranului nu compromite experiența de utilizare, astfel că dispozitivul este chiar mai ușor și mai confortabil de ținut în mână decât modelele anterioare. Disponibil în patru variante de finisaje metalice cu gradient - Caribbean Blue, Rich Cranberry, Bright Cherry și Polished Graphite - telefonul moto e6 plus cu siguranță se va face remarcat.



Camerele duale principale nu sunt singura metodă pentru a capta fotografii uimitoare. Moto e6 plus oferă selfie-uri îmbunătățite datorită camerei frontale de 8 MP.

Blițul frontal integrat în ecran poziționează subiectul în cea mai bună lumină, astfel că fundalul întunecat nu mai este o problemă, iar slot-ul de card microSD dedicat oferă un spațiu de stocare suplimentar de 512 GB pentru cât mai multe fotografii.*Pentru acces rapid și ușor la orice aplicație, senzorul de amprente poziționat subtil pe spatele telefonului, sub logo-ul emblematic Motorola, este pregătit oricând. De asemenea, moto e6 plus este echipat cu tehnologie de recunoaștere facială pentru mai multă siguranță.Utilizatorii au acces la ore întregi de streaming video sau jocuri mulțumită bateriei detașabile de 3000 mAh. Noul moto e6 plus cu Android™ 9 Pie le permite fanilor Moto să se bucure de aceeași experiență de utilizare simplă, fără aplicații inutile și să nu rateze nicio ocazie mulțumită procesorului octa-core 2.0 GHz.Pentru informații suplimentare despre moto e6 plus și lista completă a specificațiilor, vizitați https://www.motorola.com/ro/home.Noul motorola e6 plus va fi disponibil începând cu 09 septembrie în România, cu un preț de pornire de 699 RON în varianta 2&32GB, respectiv pe 07 octombrie, la un preț de pornire de 799 RON în varianta 4&64 GB.

Anumite caracteristici, funcționalități și specificații ale produsului pot depinde de rețea și pot face obiectul unor termeni, condiții și taxe suplimentare. Toate pot suferi modificări fără notificare în prealabil. MOTOROLA și logo-ul stilizat M sunt mărci înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC. Android este marcă înregistrată a Google LLC. Toate celelalte mărci înregistrate aparțin deținătorilor lor respectivi. ©2019 Motorola Mobility LLC. Toate drepturile rezervate.



*Compatibil cu carduri microSD de până la 512GB; cardurile microSD se comercializează separat. Este posibil ca materialele supuse restricțiilor DRM să nu poată fi mutate pe card.