Atinge performanța maximă cu MX Master 3 și MX Keys de la Logitech

Logitech lansează MX Master 3 și MX Keys, cele mai noi produse din gama premium Logitech Master. Dispozitivele dispun de tehnologii avansate și funcționează perfect atât individiual, cât și împreună. Mouse-ul și tastatura transformă modalitatea de lucru prin performanța puternică și fiabilitate. Proiectat și realizat în Elveția, MX Master 3 oferă o experiență de scrolling ultra-rapidă și ultra-precisă datorită noii rotițe MagSpeed. Funcționând pe bază de electromagneți, MX Master 3 permite parcurgerea în mod silențios a mii de linii în câteva secunde. Iar MX Keys beneficiază de tehnologia Perfect Stroke, motiv pentru care oferă cea mai bună experiență tactilă pe o tastatură Logitech.„Cele mai noi produse ale noastre sunt proiectate pentru utilizatori avansați, cum ar fi programatori, ingineri sau designeri, care doresc să fie mai productivi și au nevoie să interacționeze cu conținutul lor digital cu viteza gândului. Rotița de scroll MagSpeed a mouse-ului MX Master 3 este cea mai rapidă, silențioasă și avansată de pe piață în acest moment, iar MX Keys vine cu cea mai confortabilă experiență de tastare astfel încât să poți lucra fără probleme perioade îndelungate de timp. Folosite împreună, aceste dispozitive performante pun la dispoziție soluția optimă pentru desktop”, menționează Delphine Donne-Crock, manger general al departamentului de creație și productivitate Logitech.Mouse-ul Logitech MX Master 3 Wireless dispune de viteză și precizie ridicată, iar designul atent realizat oferă confortul necesar pentru zilele lungi de muncă, asigurând poziția ideală pentru mâna și încheietură.Profilurile pentru aplicațiile populare de software sunt deja pregătite, pe lângă opțiunile de personalizare oferite prin aplicația Logitech Options. Mouse-ul vine echipat cu senzorul de înaltă precizie Darkfield 4,000 DPI care se adaptează pe toate suprafețele inclusiv sticla.De asemenea, are o baterie reîncărcabilă care rezistă până la 70 de zile cu o singură încărcare, iar o încărcare de doar trei minute oferă o zi întreagă de folosire.Tastatura Logitech MX Keys Advanced Wireless oferă o experiență premium de tastare, cu timp de răspuns rapid și confirmare tactilă. Tastatura dispune de iluminare inteligentă ce detectează mișcarea mâinilor și ajustează automat gradul de luminozitate în funcție de cantitatea de lumină din cameră. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei și pentru a diminua un posibil disconfort vizual se închide automat când nu este utilizată. De asemenea, opțional, este disponibil un palm rest detașabil pentru versiunea Logitech MX Keys Wireless Plus, pentru un plus de confort în utilizarea tastaturii.Logitech MX Master 3 și MX Keys sunt compatibile cu sisteme de operare precum Windows, Mac și Linux. Mouse-ul și tastatura dispun de tehnologia Logitech Flow, oferind posibilitatea de a transfera date și controla fără probleme până la trei calculatoare Windows sau Mac.Acest lucru permite copierea și trasferarea de conținut, imagini și documente între calculatoare și sisteme de operare. Proiectate și construite pentru a susține ore întregi de utilizare, Logitech MX Master 3 și Logitech MX Keys dispun de un încărcător rapid de tip USB-C și un design și finisaj premium pentru a da un aspect mai elegant și modern spațiului de lucru.Logitech MX Master 3 și Logitech MX Keys vor fi disponibile începând cu luna septembrie 2019 pe site-ul Logitech.com, dar și în magazinele partenere din octombrie 2019. Prețul recomandat pentru MX Master 3 este 479.9 lei, iar pentru MX Keys este 479.9 lei. MX Palm Rest este disponibil pentru vânzare separat pe Logitech.com . Pentru mai multe informații, intrați pe site-ul Logitech.com sau urmăriți-ne pe Facebook, Instagram și Twitter.