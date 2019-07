Aplicaţia care îți arată cum să combini medicamentele ca să eviți reacţiile adverse, creată de o tânără din Cluj

Aplicaţia web care analizează posibilele reacţii dintre medicamente şi alimente sau între diverse combinaţii de medicamente este utilă atât pacienţilor, cât şi medicilor şi farmaciştilor.

Edith Karda a declarat pentru Mediafax că a lucrat la aplicaţia web câteva luni, din toamna anului trecut. Aceasta a fost, de altfel, şi tema lucrării sale de licenţă la absolvirea facultăţii. „Am dezvoltat o aplicaţie web, <Medinfo>, care analizează posibilele reacţii dintre medicamente şi alimente sau între diverse combinaţii de medicamente, care a constituit şi lucrarea mea de licenţă. Aplicaţia se adresează atât medicilor şi farmaciştilor, cât şi pacienţilor care folosesc mai multe combinaţii de medicamente şi oferă accesul la o bază de date internaţională de peste 13.000 de medicamente şi suplimente alimentare. Proiectul este util pacienţilor care pot verifica, astfel, dacă pot lua două sau mai multe medicamente în acelaşi timp, ca nu cumva să aibă efecte adverse, dar îi ajută şi pe medici în prescrierea unor reţete. M-am inspirat de la bunica mea, care are multe medicamente de luat şi m-am gândit că în situaţia ei sunt multe persoane în vârstă, care evită, astfel, o posibilă intoxicaţie cu medicamente. a spus Edith Karda.



Medinfo oferă utilizatorului şi informaţii privind interacţiunea medicamentelor cu anumite alimente şi efectele care pot apărea. „De exemplu, sunt medicamente care nu se pot administra dacă un pacient consumă citrice”, a explicat absolventa universităţii clujene.



Edith Karda şi-a propus ca, în perioada următoare, aplicaţia sa inovativă să fie disponibilă pe web, sub forma unui site, dar şi să ajungă pe dispozitive mobile – telefon sau tabletă.



Tânăra a absolvit în acest an programul de studii Informatică în limba germană a Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca şi a primit, pentru aplicaţia „Medinfo”, marele premiu al unui concurs organizat de o companie germană, relatează Mediafax.

Foto: Depositphoto