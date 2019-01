Dieta pentru bila leneșă: 6 alimente cu efect benefic

Principala funcție a vezicii biliare este prelucrarea grăsimilor. Află ce alimente poți consuma pentru a trata cu succes bila leneșă, în timp ce ai o digestie optimă.

În momentul în care vezica biliară nu își îndeplinește rolul în mod corect pot apărea refluxul gastroesofagian, balonarea, starea de greață, voma sau durerile abdominale. Deși nu există o dietă garantată pentru sănătatea vezicii biliare, anumite alimente pot înrăutăți bila leneșă, în timp ce altele favorizează eliminarea mai rapidă a disconfortului.



Iată ce ar trebui să consumi mai des pentru a stimula bila leneșă:



1. Semințele de in

Fibrele asigură o digestie normală, favorizând eliminarea toxinelor și a bilei, dar dacă nu consumi o cantitate suficientă substanțele cu efecte negative se vor acumula în organism. Bila leneșă poate cauza o varietate de simptome printre care balonarea sau constipația. Potrivit Academiei de Nutriție și Dietă din SUA, femeile trebuie să consume 25g de fibre pe zi, iar bărbații 38g. „Semințele de in sunt o soluție rapidă pentru a suplimenta cantitatea de fibre consumată. Pot fi adăugate la cereale, smoothie-uri și salate pentru a obține un gust bun și a preveni problemele digestive. O lingură de semințe de in are aproximatix 3g de fibre. În plus, semințele conțin acizi grași de tip Omega-3, foarte utili pentru funcționarea vezicii biliare”, explică dr. Will Bulsiewicz, gastroenterolog.



2. Avocado

„Este un aliment esențial în dieta persoanelor care au probleme cu vezica biliară deoarece conține grăsimi sănătoase și mult potasiu, un nutrient cu un rol foarte important pentru menținerea echilibrului de lichide și electroliți din organism. Foarte multe persoane suferă de o deshidratare cronică fără să-și dea seama, iar acest lucru poate provoca apariția calculilor biliari. Aceștia se formează când bila este prea densă, așa că trebuie să te asiguri că te hidratezi așa cum trebuie pentru a-i preveni. Calculii biliari se pot forma și dacă există prea mult colesterol sau bilirubină la nivelul vezicii biliare. Este foarte simplu să reduci aceste riscuri consumând felii de avocado cu o salată la ora prânzului sau cu pâine prăjită dimineața”, spune dr. În categoria alimentelor bogate în potasiu, avocado se remarcă datorită proprietăților utile pentru bila leneșă., spune dr.Carrie Burrows, nutriționist din Orlando.



3. Fasolea

Are multe beneficii pentru sănătate, așa că nu este de mirare că poate fi inclusă și în dieta utilă pentru bila leneșă. „O masă bogată în grăsimi creează o cantitate ridicată de bilă. Dacă meniul tău conține prea mult colesterol, acesta poate cristaliza și va forma calculi biliari. Este bine să reduci cantitatea de carne pe care o consumi și să favorizezi proteinele provenite din surse vegetale. Fasolea, lintea și tofu sunt alternative excelente pentru carnea roșie, unul dintre principalii factori care inflamează vezica biliară”, potrivit dr. Bulsiewicz.



4. Portocalele

„Alimentele bogate în vitamina C cum sunt citricele și fructele de pădure sunt o alegere benefică pentru vezica biliară. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că vitamina C poate preveni formarea calculilor biliari cu până la 50%, așa că merită să le consumi în fiecare zi”, spune dr. Bulsiewicz.



5. Varza murată

„În momentul în care există suficiente bacterii benefice scade nevoia de bilă și se reduce presiunea asupra vezicii biliare. Alimentele fermentate precum varza murată, miso sau algele kombucha previn problemele legate de bila leneșă. Poate te gândeai că și iaurtul este o sursă utilă de probiotice, dar nu nu are un efect pozitiv asupra vezicii biliare. Iaurtul care conține culturi active poate irita stomacul, așa că este mai bine să-l eviți”, potrivit dr. Tara Nayak, nutriționist din Philadelphia. Contează foarte mult să menții echilibrul bacteriilor benefice de la nivelul tractului gastrointestinal deoarece un surplus de bacterii nocive poate afecta inclusiv vezica biliară., potrivit dr. Tara Nayak, nutriționist din Philadelphia.



6. Sfecla roșie

Conține betaină, o substanță care protejează ficatul și stimulează fluxul bilei și prelucrarea eficientă a grăsimilor din alimentație. „Bea suc de sfeclă roșie, încearcă supa sau adaugă sfeclă la smoothie-uri pentru a obține beneficii importante”, recomandă dr. Nayak.