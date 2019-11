Broccoli: leguma femeilor. De ce trebuie să o consumi mai des

Poate ai nevoie de multă voință pentru a-l consuma sau, din contră, apare des în rețetele pe care le pregătești. Broccoli determină reacții mixte datorită culorii și aromei, dar de îndată ce vei află beneficiile pe care le asigură consumul frecvent precis vei dori să-l integrezi în cât mai multe feluri de mâncare.

Estrogenul este esențial pentru sănătatea sistemului reproducător feminin și menținerea densității osoase. Contează foarte mult să obții echilibrul care favorizează sănătatea întregului organism, iar broccoli este o legumă foarte importantă în cadrul unui plan de alimentație care previne efectele nedorite. Este denumit adesea „leguma femeilor” pentru că asigură metabolizarea optimă a hormonilor și previne excesul de estrogen.

Obezitatea, stresul sau expunerea la xenoestrogeni (pesticide, produse din plastic încălzit la temperaturi ridicate, carnea care nu este organică, produsele cosmetice, aditivii alimentari și produsele procesate cu un conținut ridicat de uleiuri vegetale) determină creșterea nivelului de estrogen. Efectele negative sunt foarte puternice în cazul xenoestrogenilor pentru că acționează similar cu estrogenul produs de organism, dar provoacă un exces care va favoriza oboseala cronică, reducerea masei musculare, simptomele premenstruale severe, creșterea în greutate aparent fără motiv, bufeurile, manifestările alergice, osteoporoza sau depresia.

Estrogenul reprezintă o categorie de hormoni care cuprinde estradiolul, estronul și estriolul. Foarte multe țesuturi au receptori de estrogen, printre care organele reproducătoare, colonul, sânii, vezica urinară, ficatul, creierul și pielea.

Numai estrogenul liber circulă în sânge și poate afecta organele menționate. Estrogenul este metabolizat și suferă schimbări în interiorul organismului, iar în acest punct intervine și rolul benefic pe care îl are broccoli asupra nivelului de hormoni. Unele produse secundare ale estrogenului pot fi toxice sau cancerigene, în timp ce altele vor oferi protecție sporită.

Există 2 forme de estrogen considerate cancerigene și anume Estron 16a OH și Estron 4-OH.Nu ai de ce să crezi, însă, că estrogenul este nociv sub orice formă. Compușii Estradiol 2-OH și Estron 2-OH oferă protecție organismului și stopează efectele nocive ale componentelor toxice de estrogen. În cazul unui diagnostic de cancer la sân, ovarian sau cervical nivelul de Estron 16a OH va fi ridicat, în timp ce valoarea compusului Estron 2-OH va fi foarte redusă.