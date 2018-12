Un brand de modă plus-size a lansat o campanie împotriva Victoria's Secret

Unul dintre directori a declarat că nu ar trebui sa includa modele plus-size sau modele transsexuale, directorul executiv si-a dat demisia, iar show-ul a avut cel mai mic rating TV din istoria sa.

În prezent, un brand de modă plus-size a lansat o campanie prin care dorește să ridiculizeze obsesia Victoria's Secret pentru modele foarte slabe și lipsa diversitatii.

Navabi, care se definește ca fiind "liderul global în modă plus-size", a creat propriul mini-show, alegând numai modele cu forme pentru a combate "atitudinea ridicol de învechită" a brandului Victoria's Secret.

La scurt tip după înregistrarea show-ului din acest an, Ed Razek, directorul de marketing Victoria's Secret a declarat pentru Vogue că a încercat să creeze un show special în anul 2000, în care să includa modele plus-size, dar a spus că nimeni nu a fost interesant de aceasta idee și nici in prezent nu sunt.

Video-ul creat de Navabi, care a fost postat pe Twitter, începe cu citatul lui Razek pe ecran, urmat de fraza: "modelele noastre cred că atitudinea voastră față de diversitatea corpului este atât de învechită încât pare o glumă. Prin urmare, au decis să râdă puțin pe seama voastră".

Filmulețul începe cu cinci modele, ce poartă lenjerie și aripi de înger, care întreabă la unison: "Hei, Victoria, care e secretul tău?". Apoi dansează și răspund "Secretul este că nu îți pasă de majoritatea femeilor".

"Se pare că vremurile s-au întors împotriva acestei definiții înguste a frumuseții în cele mai multe medii și mi se pare ciudat că Victoria's Secret se opune schimbării chiar și în 2018", a declarat pentru The Independent Bethany Rutter, social media manager al Navabi.

Campania a primit numeroase aprecieri pe rețelele de socializare, numeroși fani spunând că s-au săturat de lipsa diversității din industria modei.

"Mulțumesc că îi oferiți unei tinere de 21 de ani un mesaj pozitiv despre cât de important este să-mi iubesc corpul, indiferent ce măsură port", a scris o persoană. "Acest video a fost mai interesant decât show-ul Victoria's Secret", a adăugat un alt user.

