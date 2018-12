Ținuta de șoc purtată de Kendall Jenner la British Fashion Awards: Rochie transparentă, fără sutien

Kendall Jenner este unul dintre modelele de top ale momentului. Iar la gala British Fashion Awards desfășurată luni în Londra, mezina clanului Kardashian-Jenner a dorit să se asigure că nimeni nu trece cu vederea statutul său de supermodel.

Kendall a purtat o ținută cât se poate de îndrăzneață, formată dintr-o rochie din plasă și slipi nude.





Modelul în vârstă de 23 de ani a arătat senzațional într-o rochie aurie de tip "naked" la gala desfășurată la Royal Albert Hall din Kensington, Londra.





Kendall nu a lăsat prea mult loc imaginației, purtând rochia transparentă fără sutien și cu o pereche de tanga de culoare nude. Vedeta a asortat ținuta cu o pereche de sandale cu toc înalt și barete transparente.



Rochia, o creație Julien Macdonald din colecția primăvară-vară 2019, este realizată din plasă acoperită cu paiete de culoare aurie. În afara faptului că este complet transparentă, rochia purtată de Kendall are spatele gol și o crăpătură până la coapsă pe piciorul stâng.





Modelul a optat pentru accesorii minimaliste, care să nu concureze cu strălucirea rochiei spectaculoase.Kendall a purtat o pereche de cercei rectangulari aurii și câteva inele.





Starul din "Keeping Up with the Kardashians" a ales o coafură la fel de simplă, dar foarte elegantă - un coc lejer prins la spate.





Printre alte vedete care au defilat pe covorul roșu alături de Kendall Jenner se numără Cindy Crawford, fiica sa Kaia Gerber, Yasmin Le Bon sau cântăreața Ellie Goulding.





În asociere cu The British Fashion Council, The Fashion Awards celebrează persoanele și afacerile care au avut contribuții semnificative în industria modei de-a lungul anului.