Meghan Markle, strălucitoare într-o ținută roz pal

Meghan a purtat o rochie roz pal asociată cu un sacou în aceeași culoare, ambele creații ale designerului american Brandon Maxwell. Ducesa a asortat ținuta cu o pereche de pantofi stiletto din piele întoarsă de culoare nude ai unuia dintre brandurile sale favorite de încălțăminte, Aquazzura, dar și cu un clutch Carolina Herrera.



Rochia strânsă pe corp i-a evidențiat burtica de gravidă, Meghan fiind însărcinată în șase luni. Ducesa de Sussex și soțul său, Prințul Harry, vor deveni părinți în luna aprilie.

Pantofii Aquazurra Very Matilde, care costă 495 de euro, sunt cei pe care Ducesa de Sussex i-a purtat cu ocazia anunțării logodnei cu Prințul Harry.







În timpul vizitei, Meghan a participat la workshop-uri cu membrii din echipa de producție a teatrului și s-a întâlnit cu ucenici care lucrează ca tehnicieni în departamente precum tâmplărie, metalurgie și pictură.



Fosta actriță, care a studiat actorie și relații internaționale la Universitatea Northwestern înainte de a-și începe cariera ca actriță de televiziune, a asistat apoi la un spectacol inspirat de romanul "Calul de război", realizat de copii.

#DuchessMeghan with her littlest fans after their amazing performance. Meghan asked the kids performing at the National Theatre if they had a hard time learning their lines pic.twitter.com/J6mghWSqfr