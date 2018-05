Ce ținute au purtat vedetele la Premiile Billboard 2018

Starurile au purtat ținute foarte îndrăznețe și sexy la gala premiilor muzicale Billboard 2018, desfășurată duminică noapte la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas.

Cântăreața Ciara a atras toate privirile pe covorul roșu purtând o rochie asimetrică transparentă, cu aplicații din cristale, o creație Julien Macdonald.





Jennifer Lopez a arătat spectaculos într-o rochie Roberto Cavalli vișinie, din piele, cu decolteu adânc și crăpătură pe un picior. Cântăreața și-a asortat ținuta cu cizme Casadei, în aceeași culoare.





Și modelul Hailey Baldwin a ales o ținută foarte sexy. Aceasta a optat pentru o rochie cu decolteu adânc până la nivelul abdomenului, realizată din meterial cu inserții aurii.





Janet Jackson, care a primit la ediția de anul acesta premiul Icon, una dintre cele mai importante distincții oferite pentru întreaga carieră, a optat pentru o fustă din tulle, asortată cu un tricou alb, simplu.





Cu trei nominalizări, Taylor Swift a primit duminică noapte premiul Billboard pentru Cea mai bună cântăreaţă.





Cântăreţul britanic Ed Sheeran a fost desemnat Cel mai bun artist la ediţia de anul acesta a galei Billboard Music Awards. Artistul britanic a mai primit trofeele pentru Cel mai bun cântăreţ, Cel mai bun cântec Top Hot 100 ("Shape of You"), Cele mai mari vânzări ale unei piese ("Shape of You") şi Cel mai bun cântec difuzat la radio ("Shape of You").