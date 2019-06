5 imprimeuri care se poartă în vara 2019

Fie că îţi place să incluzi în ținutele tale un singur tip de imprimeu, fie că eşti adepta combinării diferitelor tipuri de printuri, vara aceasta ai la dispoziţie numeroase variante interesante din care poți să alegi.

Imprimeuri cu fructe și legume

Animal print

Imprimeu tropical

Flori delicate

Tie-dye

Ca de fiecare dată, sunt unele modele care se fac remarcate și devin trenduri majore. Iar în vara 2019 se remarcă puternic stilul animal print, dar și imprimeuri cu aspect retro, precum cel de tip tie-dye, inspirat din moda anilor '90. Iată care sunt cele mai importante tendințe în materie de imprimeuri pentru această vară:Lămâi, roșii sau avocado, toate pot fi observate sub forma imprimeurilor interesante care se poartă în acest sezon. Te ajută să creezi ținute cool, originale, care atrag imediat atenția. Culorile intense transformă aceste printuri în alegerea ideală pentru look-uri deosebite de vară. Poți purta rochii, cămăși, topuri, salopete sau chiar pantaloni cu astfel de imprimeuri inspirate de lumea vegetală. Pentru a echilibra aspectul ludic al acestor piese, asociază-le cu piese ceva mai "serioase", precum poșete clasice, sandale cu talpă joasă și accesorii din piele structurată.De la imprimeu ghepard și până la cel leopard, zebră, șarpe sau piele de vacă, stilul animal print este cel mai puternic trend al acestui an. Dacă înainte erau incluse sub forma unor accesorii discrete precum poșete, curele sau pantofi, în prezent poți purta un imprimeu animal print din cap până în picioare fără să pară că ai un look exagerat. Mai mult decât atât, dacă ești suficient de curajoasă, poți să combini două stiluri diferite de animal print în aceeași ținută.Poate nu ai șansa de a ajunge curând în Hawaii, dar nu înseamnă că nu poți purta haine care te fac să te simți ca într-o vacanță exotică.Printurile în stilul cămășilor hawaiene se poartă sezonul acesta și sunt o alegere perfectă pentru a obține ținute vesele, cu aspect relaxat. Poți folosi modelele cu flori și plante exotice, peisaje marine, păsări sau fructe.La polul opus față de imprimeurile tropicale și hawaiene cu flori masive se află trendul printurilor ce folosesc flori mici și delicate, ce amintesc de operele faimosului pictor francez Claude Monet. Optează pentru imprimeuri cu flori de mici dimensiuni, în nuanțe pastelate și mult mai discrete decât cele masive care s-au purtat vara trecută. Atunci când nu îți poți da seama de la distanță dacă este sau nu un imprimeu floral, înseamnă că ești pe drumul cel bun și ai ales printul potrivit, în stil Monet.Acest trend îți va aminti de tricourile colorate pe care le purtai în copilărie.Este vorba despre imprimeurile tie-dye, ce îmbină diferite culori într-un model aleatoriu. Pentru un look rafinat, alege un astfel de imprimeu care include două nuanțe similare (precum roz și oranj), în locul celor clasice în culorile curcubeului. Poți să asociezi un tricou tie-dye cu o pereche de jeanși skinny, cu talie înaltă și pantofi albi cu toc.