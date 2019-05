10 tendințe pentru ținutele de plajă din această vară

Este foarte ușor să-ți cumperi garderoba pentru vacanță în ultima clipă, cuprinsă de panică. În mod sigur ți s-a întâmplat să alegi costumul de baie cu doar câteva ore înainte de a pleca în vacanță.

Dar dacă vrei ținute absolut senzaționale, care să-ți completeze perfect vacanța, atunci trebuie să eviți cumpărăturile în grabă. Alege piesele în tendințe care ți se potrivesc cel mai bine. Descoperă 10 tendințe esențiale pentru ținutele de plajă din această vară:









Bluzele scurte albe





Vei obține fotografii fermecătoare pentru postările tale de vacanță de pe Instagram dacă porți un astfel de top scurt alb. Bluzele cu volane și mâneci bufante îmbină elementul retro feminin cu look-ul modern și îndrăzneț. O astfel de bluză se potrivește de minune cu zilele de leneveală la piscină.













Sandalele masive













Costume de baie retro





De la costumele din material texturat precum cele cu pliseuri fine și până la imprimeuri cu dungi și culori intense inspirate de anii '80, în această vară vei putea vedea la orice pas modele retro. Sunt interesante și aduc un strop din nostalgia unor vremuri pe care în mod sigur nu le-ai trăit.









Imprimeu animal print

Imprimeul leopard a devenit un element clasic, must-have, mai mult decât un print statement, astfel că designerii și-au întors atenția asupra altor stiluri de animal print. Vei putea observa tot mai des imprimeuri zebră, tigru sau chiar piele de vacă.









Brățări pentru gleznă





Încă de anul trecut, brățările pentru gleznă au căpătat tot mai multă popularitate, devenind în vara 2019 un accesoriu esențial.Lanțurile subțiri sau cele decorate cu scoici se află în topul trendurilor.







Costume de baie cu curea în talie













Accesorii cu scoici





Accesoriile cu scoici au cucerit Instagramul anul trecut, dar se pare că trendul se menține și în 2019. Vei observa bijuterii cu scoici, genți de plajă sau sandale decorate cu scoici naturale.









Compleuri

Seturile formate din două piese au avantajul că pot fi purtate împreună, dar și separat, în asociere cu alte haine.Un alt avantaj este că le poți purta în vacanță, dar și acasă, în oraș. Alege combinația de top și fustă sau top și pantaloni.









Slipi cu talia înaltă





Deja un trend important de câțiva ani, acest look a cucerit definitiv Instagram și nu pare să se demodeze prea curând. Revine în tendințe sezon după sezon. Bikini cu talia înaltă nu doar că avantajează pe oricine, dar sunt și cât se poate de confortabili. Dacă vrei să eviți liniile inestetice cu care te poți bronza, rulează talia slipilor când stai la plajă.









Rochii midi





Sandalele practice cu arici și talpă groasă se numără printre cele mai importante trenduri în materie de încălțări pentru această vară. Sunt excelente pentru tine dacă îți plac vacanțele active, în care vrei să vizitezi cât mai mult și să descoperi locuri noi. Dar la fel de bine se potrivesc și cu ținutele feminine de zi pentru vacanță, pentru că realizează un constrast interesant.Dorința de a accesoriza costumele de baie și de a le transforma în piese care să creeze un look în sine definește moda acestui an pentru plajă. Iar în această categorie se află și costumele de baie cu curea în talie. În afara faptului că este un trend care arată foarte bine, este și cât se poate de util. Cureaua din talie accentuează cea mai subțire zonă a corpului și te ajută să obții efectul de siluetă clepsidră.Se poartă rochiile midi cu un aspect vintage, care sunt realizate din in și au o croială voluminoasă, sunt decorate cu volane sau mâneci bufante. Alege-le pe cele în culori deschise și pastelate care se potrivesc perfect cu atmosfera de vacanță.