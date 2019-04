Știu. Ți-e greu, uneori. Râzi, plângi, te bucuri, îți faci griji. Așa e viața de mămică. Cu de toate. Dar ești atât de importantă pentru copilul tău și are atât de multă nevoie de tine, încât merită orice efort. La final, îți vei putea bea cafeaua, în sfârșit, liniștită cu mândrie în suflet că bucățica aceea de copil e om mare acum datorită ție.

Dragă mami,





Cred că tati ar trebui să-ți spună mai des cât ești de specială. Eu sunt prea mic să folosesc cuvintele, dar știi, tu chiar ești specială! Și importantă. Și frumoasă. Și perfectă. Și specială. Ți-am mai zis de două ori asta, dar chiar ești! Și știi de ce? Pentru că datorită ție, mai târziu, familia mea va fi fericită. Perfectă. Cum suntem noi acum. Datorită ție, eu voi ști cum să-mi respect femeia. Voi ști cum să o iubesc, să-i spun că e specială pentru că e a mea. Când tati îți spune "Soția mea frumoasă și perfectă", știu că asta îmi doresc și eu. Pentru că, mami, ce văd acasă, voi face și eu.

Așa că, mami, datorită ție voi deveni un tată și un soț model!

Tu ești cea care mă va învăța să nu-mi fie frică să-mi exprim emoțiile. Mai târziu, voi fi capabil să-i spun soției mele că o iubesc. Așa cum și ție îți place să auzi asta. Nu-mi va fi teamă nici să-mi exprim sentimentele față de copiii mei pentru că nici ție nu-ți este! Mai târziu, când voi fi adolescent, s-ar putea să nu-mi mai doresc să mă pupi și să mă îmbrățișezi atât de mult, dar să nu te superi, mami! Perioada e de vină, dar asta nu înseamnă că nu-mi voi dori în continuare să-mi arăți că mă iubești.

Tu ești cea care mă va învăța să am încredere în mine. Ai văzut cât de mult îi place lui tati să-l încurajezi că poate? Ai văzut cât de multe lucruri poate face datorită ție? Asta m-ai învățat că e femeia. Combustibil pentru motor. Fără el nu se întâmplă nimic, dar împreună... Mă vei învăța asta fără să-mi spui că sunt cel mai deștept copil din lume. Să fim serioși, dacă nu sunt un mic Einstein, nu poți să mă minți și să-mi spui că sunt cel mai deștept! În schimb, mă poți lăuda când duc la bun sfârșit o misiune sau îmi poți lăuda modul de lucru dacă este unul care chiar te-a suprins. În plus, te rog să nu-mi spui vreodată că am reușit un lucru doar pentru că sunt băiețel. Nu vreau să mă gândesc mai târziu ca soția și mama copiilor mei nu va putea face lucruri doar pentru că nu e bărbat.

Tu ești cea care mă va învăța să fiu respectuos. Când îl rogi pe tati să-ți dea ceva și apoi îi zâmbești cu atâta căldură, nu pot să nu mă gândesc decât că vreau și eu. Vreau și eu să învăț să-mi respect familia și să fac totul pentru a le fi bine! Vreau să învăț să respect ca sa pot fi respectat la rândul meu.

Tu ești cea care mă va învăța să fiu atent și la alții. Probabil că îți voi cere să mă lași să mă joc pe jocurile video sau să am conturi pe rețelele de socializare. Probabil că îți voi cere să mă lași să mă joc pe jocurile video sau să am conturi pe rețelele de socializare.Violența din jocuri și lumea virtuală nu mă vor ajuta să devin empatic și voi avea nevoie de asta mai târziu pentru a putea fi atent cu familia mea. Mami, să nu uiți să fii fermă în ceea ce privește jocurile video. Fă-mi un program și ai grijă să-l respect, chiar dacă uneori mă voi supăra. Din când în când, mă poți întreba ce aș face eu dacă aș fi în locul unui prieten, de exemplu. Sau în locul tău, de ce nu? Așa voi învăța să mă pun și în pielea altora.

Tu ești cea care mă va învăța să am grijă sănătatea mea. Ia-mă cu tine când mergi la medic și spune-mi de ce faci asta. Spune-mi când te duci la stomatolog și de ce ți-ai curățat dinții. Am nevoie să imit un comportament sănătos. Eu așa învăț!

Tu ești cea care mă va învăța să fiu un tată bun. Voi cunoaște modelul masculin și prin ochii tăi, dar și prin exemplul pe care mi-l oferă tati. Trebuie să văd când și de ce îl apreciezi pe tati, trebuie să văd că ai încredere în el, trebuie să văd cum vă împărțiți sarcinile pentru că... Voi cunoaște modelul masculin și prin ochii tăi, dar și prin exemplul pe care mi-l oferă tati. Trebuie să văd când și de ce îl apreciezi pe tati, trebuie să văd că ai încredere în el, trebuie să văd cum vă împărțiți sarcinile pentru că...așa voi face și eu.

Dragă mami, tu realizezi câtă responsabilitate ai pe umeri? Realizezi cât de mult depind eu de tine? Realizezi că fericirea mea va fi datorită ție? Nu ești doar specială, ești importantă! Cea mai importantă ființă de pe pământ! Cel puțin pentru mine.

Mami, să nu uiți să mă înveți să fiu recunoscător! Trebuie să mă înveți cum să apreciez tot ceea ce am, să muncesc pentru lucrurile pe care mi le doresc, fie ele materiale, fie emoționale. Învață-mă să nu fiu superficial și să caut întotdeauna bunătatea în oameni. Așa voi ști să aleg corect mai târziu. De fapt, doar așa voi putea fi fericit.

Știu că ți-e greu uneori. Pot fi atât de nesuferit uneori, încât îți poți pierde răbdarea. Va trebui să mă înveți că oamenii greșesc uneori și e normal să-și ceară scuze. De fapt, chiar să le pară rău, nu să-și ceară scuze. Așa că, dacă vei țipa la mine, să nu uiți să-mi arăți că îți pare rău. Îmi poți spune "Am greșit! Nu am procedat corect față de tine".