Horoscop chinezesc 2019. Totul despre copiii născuţi în anul Porcului de Pământ

Conform calendarului chinezesc, 2019 este anul Porcului de Pământ. Acesta începe pe 5 februarie 2019 şi se termină pe 24 ianuarie 2020.

Care sunt cele mai bune luni în care să naşti?

Care sunt trăsăturile personale ale unui copil născut în anul Porcului?

Care va fi relaţia dintre părinţi şi copiii născuţi sub semnul Porcului?

Astrologii chinezi cred că anul Porcului de Pământ este un an bun pentru a da naştere. Pământul este un simbol asociat cu longevitatea, stabilitatea, controlul de sine, iar cei născuţi în acest an vor avea parte de o mulţime de lucruri grozave în viaţa lor.Cele mai bune luni ale anului pentru naştere sunt: mai, iunie, iulie, august şi septembrie. Potrivit înţelepciunii chinezeşti, se pare că cele mai mari şanse de a avea un băieţel sunt dacă este conceput în iulie şi dacă mama are 18, 20, 30 şi 42 de ani. Pentru a avea o fetiţă, acesta trebuie concepută în aprilie şi mama să aibă 21, 22 sau 29 de ani.De asemenea, conform cu aceeaşi diagramă chinezească, şansele se a concepe un băiat încep de la 54% în toate cazurile.Copilul născut în acest an este norocos, curajos, plin de bucurie, modest, frumos, răbdător, rezistent, priceput în organizare şi are capacitatea de a se băga uşor pe sub pielea oricui.El este de încredere, un bun ascultător, un pic naiv şi modest. De asemenea, este puternic, înţelegător şi e destul de pofticios şi gurmand. E plin de bucurie şi foarte înţelegător atunci când vine vorba de nevoile şi dorinţele altora. De asemenea, copilul are un suflet bun şi este onest.Copiii născuţi în acest an chinezesc vor să aibă cât mai mulţi prieteni posibil. Ei sunt loiali, grijulii şi caută parteneriate reciproc avantajoase. Sunt întotdeauna gata să ajute un prieten la nevoie. Ei pot trăi în pace şi în armonie cu intuitivul Iepure şi cu binefăcătoarea Capră. Dar, ei vor fi uşor păcăliţi de trucurile Maimuţei care va profita din plin de bunătatea lor.Copiii născuţi sub semnul Porcului au nevoie de protecţia părinţilor lor. Pentru că au un suflet bun şi sunt puţin naivi, pot fi uşor înşelaţi de ceilalţi copii. Ei sunt întotdeauna gata să ajute pe oricine, deoarece nu pot spune nu. Au nevoie de îndrumare pentru a-şi îmbunătăţi aptitudinile în stabilirea barierelor atunci când acestea sunt necesare.Această relaţie va fi plăcută, fără evenimente semnificative sau schimbări bruşte. Datorită naturii lor sociabile, uneori cei din jurul lor tind să profite de ei. Deşi sunt admiraţi, ei sunt, de asemenea, ţinta celor care vor să profite de bunătatea lor.Din copilărie, nativii din această zodie sunt înclinaţi spre domenii care îşi dezvoltă inteligenţa, ei doresc mereu să înveţe şi au mari şanse să devină intelectuali autentici când cresc.Atingerea lucrurilor mici nu este scopul lor!Ei vor avea întotdeauna o ţintă cât mai mare posibil şi, de cele mai multe ori, vor reuşi în planurile lor.Un lucru care stă în calea lor este naivitatea. Părinţii vor observa această trăsătură a personalităţii lor, o caracteristică nu prea pozitivă, vor încerca să o corecteze.sensibil, altruist, demn de încredere, primitor.uneori pesimist, trece de la o extremă la alta şi se poate transforma în snob.: Dragon, Tigru şi Capră. La polul opus se află Cocoşul şi Şarpele.Copiii născuţi în anul Porcului de Pământ au o stare generală bună de sănătate. De obicei, sunt activi, le plac sporturile, mişcarea şi sunt interesaţi să călătorească şi să experimenteze sporturile extreme.