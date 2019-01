Cum va fi anul 2019 pentru zodia Taur

Taurul este un semn de Pământ şi este guvernat de planeta Venus.

Decanii zodiei Taur:

Oportunităţi personale pentru Taur

Limitări personale pentru Taur

Cum stă Taurul cu banii?

Cum stă Taurul cu dragostea?

Cum stă Taurul în carieră?

Cum stă Taurul cu sănătatea?

2019 este un an bun pentru stabilirea scopurilor personale, doar că acest lucru trebuie făcut până în luna decembrie pentru a putea fi atinse. Pentru cei care vor să se auto-îmbunătăţească, mai multe planete le vor sări în ajutor.Cei născuţi în primul decan al Taurului sunt influenţaţi de Venus şi Mercur. Horoscopul prezice faptul că aceşti nativi au o natură pasională şi posesivă, de aceea, în 2019, vor iubi aventurile şi idilele.Cei născuți în al doilea decan al Taurului sunt influențați de Lună și Venus. Acești nativi vor fi ambiţioşi, realişti, cu o voinţă de fier şi o ambiţie de neegalat în 2019.Cei născuți în al treilea decan al Taurului sunt influențați de Venus și Saturn. Acești nativi nu vor putea să comunice cu cei din jur şi vor întâmpina dificultăţi în exprimarea ideilor şi a sentimentelor.Pentru a-ţi atinge obiectivele în acest an, ar fi indicat să lucrezi într-un grup solid. Există o fază pregătitoare înainte de iunie, de pe urma căreia poţi beneficia dacă îţi finalizezi studiile, un curs sau îţi perfecţionezi abilităţile. În mai şi iunie 2019, o nouă direcţie îţi atrage atenţia. Munca serioasă de la începutul lunii februarie până la început de iunie aduce beneficii pentru tine.Va trebui să îţi calculezi bine bugetul în primele 5-6 luni ale acestui an. Cheltuielile înţelepte de pe 5 martie până pe 3 aprilie sau stabilirea unor obiective sunt esenţiale în acest moment. De la mijlocul lunii mai până la sfârşitul lui iunie îţi pot fi testate resursele, aşa că trebuie să ai grijă ce decizii financiare iei.Venus va rămâne în sectorul tău financiar de la începutul lunii aprilie până la finalul lui august şi va trece în faza retrogradă pe 17 mai.Această zi este evidenţiată în mod special pentru o anumită modificare a statutului tău financiar. Negocierile continuă până când se semnează un contract important sau se va lua o decizie la sfârşitul lunii iunie. Din noiembrie până în decembrie va fi o forţare, un impuls pentru sfârşitul anului 2019.În acest sector se va cunoaşte o îmbunătăţire evidentă pentru tine, în special în cazul acelor relaţii în care oameni din diferite locuri sau naţionalităţi se unesc. Se anunţă veşti bune începând cu luna august, iar în septembrie va fi punctul maxim. Luna mai ar putea fi cea în care se produce o schimbare.Unele schimbări în profesie s-ar putea petrece la începutul anului, dar numai dacă te-ai născut în momentul în care Soarele a intrat în Taur.3 februarie-21 martie va fi o perioadă bună pentru a te ocupa de mai multe lucruri la locul de muncă şi pentru a face progrese excelente. Vei avea parte de varietate în iunie-iulie.Cei născuţi în perioada 3-7 mai trebuie să acorde o atenţie deosebită consumului de alcool sau administrării medicamentelor în acest an. Ai putea fi predispus la infecţii legate de sistemul imunitar slăbit. Zahărul şi alimentele dulci pot fi o problemă pentru toţi cei născuţi în zodia Taur, dar unele schimbări în dietă în aprilie-iunie pot ajuta.