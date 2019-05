Cum reacționezi în fața eșecului în funcție de zodia ta

Știu, nu-ți place să greșești! Însă eșecul face parte din viața noastră, a tuturor. Uneori, acesta este inevitabil. Secretul este să înveți din eșecuri și să devii cea mai bună variantă a ta cu fiecare zi care trece.

Uneori te împiedici, te lovești, te doare! Greșești sau ratezi o șansă, un eveniment, un om. Însă mereu trebuie să-ți amintești cum să te ridici, să mergi înainte, dreaptă și frumoasă. Cu siguranță fiecare eșec este, de fapt, un pas înainte prin care tu devii mai puternică!

Eșecul are o mulțime de cauze, de la așteptările prea mari pe care le ai și până la lipsă de pregătire. Fiecare om percepe eșecul diferit. De exemplu, unii oameni îl acceptă ușor și merg mai departe. Însă pentru alții eșecul este o adevărată dramă. Ei se opresc și se învinovățesc sau își pierd motivația și curajul, apoi renunță. Ei, bine, se pare că zodia sub care te-ai născut are un rol important în această poveste.

Iată cum reacționează fiecare semn zodiacal în fața eșecului:

Berbec

Pe tine eșecul te bulversează, însă nu renunți. Ești o persoană extrem de puternică, pentru care eșecul înseamnă și mai multă determinare, voința, ambiție.Vei încerca de mii de ori, totul este să reușești.

Taur

Ai tendința de a renunța atunci când ai parte de un eșec, dar încăpățânarea specifică zodiei Taur nu te va lasă să faci acest lucru. Așa că, după câteva momente de reflecție, ești pregătită și decisă să reușești. Taurii pot continuă atunci când toți ceilalți renunță, acesta fiind motivul pentru care ei au succes în tot ceea ce fac.

Gemeni

Pentru tine, un singur eșec este suficient pentru a renunța definitiv la planul pe care ți l-ai făcut.Renunți mult prea ușor și încă nu știi cum să faci fața eșecului! Amintește-ți, toți greșim și toți avem nevoie de efort pentru a reuși. Uite, dacă vrei, ia-ți câteva momente de liniște și plângi. După aceea, ridica-te și mergi mai departe. Și un secret: fii mai bună cu tine și învață să accepți eșecul! Nimeni nu este scutit de el.