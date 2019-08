Cele mai politicoase 6 zodii. Îi tratează întotdeauna cu respect pe ceilalți

Politețea nu înseamnă să fii fals sau lingușitor, ci să ai bunele maniere și să îi tratezi pe cei din jur cu respect!

Care sunt cele mai politicoase zodii?

Balanța

Leu

Fecioara

Gemeni

Pești

Taur

În astrologie, semnerele zodiacale politicoase sunt cele care ies cel mai mult în evidență datorită comportamentului lor.Dacă ești genul de persoană căreia nu îi pasă de ceea ce cred ceilalți sau nu empatizează cu ei, probabil nu ești foarte politicos. Poți avea o viață fericită și așa, dar când ai bunele maniere și un set de reguli pe care le urmezi, unele lucruri vor fi mult mai ușoare și te vei simți mai confortabil.Când vine vorba de a fi politicos, nu trebuie să ții cont de sex. Dacă cineva are nevoie mai mult decât tine să stea jos în metrou, atunci trebuie să îi oferi locul tău în mod clar, indiferent de sexul pe care îl are. Acest lucru nu e un motiv să fii luat în râs sau să te facă slab, ci doar atent și amabil. A ajuta oamenii atunci când au nevoie sau a avea răbdare în situațiile tensionate sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le fac oamenii politicoși.Unul dintre motivele pentru care Balanța se face atât de plăcută este politețea ei. Are opinii ca toți ceilalți și e fericită să le împărtășească cu ei. Ceea ce nu va face niciodată este să forțeze pe cineva să creadă ce crede ea. Consideră că e suficient să asculte cu mintea deschisă ce are celalată persoană de spus, dar nu o va intimida și nu va încerca să o determine să facă ce crede ea că ar trebui.Leul se poartă excelent cu cei din jur și încearcă întotdeauna să o facă cu respect. Dacă îl întâlnești la o petrecere și te prezinți într-un anumit fel, Leul va continua să folosească acel nume până când îi vei spune tu să o facă altfel. El nu se poartă imediat ca și cum ați fi cei mai buni prieteni, adresându-ți-se cu porecla care te-a consacrat în liceu. Acesta este un obicei foarte bun, mai ales când întâlnești pe cineva pentru prima dată, mai ales dacă e vorba despre un potențial client, un șef sau o persoană în vârstă.S-ar putea ca Fecioara să fie politicoasă pentru că e foarte familiară cu obiceiurile comportamentale moderne sau pentru că nu îi place să facă oamenii să se simtă lipsiți de respect sau inconfortabil. Ea nu bârfește niciodată, încearcă să nu vorbească pe nimeni niciodată pe la spate, preferând să fie deschisă. De asemenea, nu participă la bârfe, nu le ascultă și nu va lua niciodată o decizie bazată pe astfel de informații.Gemenii nu ar fi atât de doriți social dacă nu ar fi politicoși și grijulii. Acest nativ este acel gen de persoană care se prezintă necunoscuților sau care face prezentările la o petrecere, astfel încât mai mulți oameni care nu se cunoșteau înainte să formeze un grup și să aibă despre ce vorbi unii cu alții. Atunci când el este prezentat la rândul lui de către cineva, va zâmbi și va acționa ca și cum nu ar putea fi mai onorat de atât să întâlnească o persoană nouă.Peștii își arată considerația și respectul față de ceilalți prin faptul că nu pun niciodată monopol pe discuții și nu se laudă. Este penibil, nepoliticos și plictisitor când cineva nu se poate opri din lauda de sine. Nu umilesc pe nimeni pentru că știu că acesta este doar un alt mod de a spune cât de grozavi sunt. Ei mai degrabă pun întrebări celeilalte persoane pentru a afla mai multe despre viața ei și pentru a o cunoaște mai bine.Taurul nu este fals. Dacă întâlnește pe cineva cunoscut despre care știe că a avut un deces în familie, el nu va pretinde că nu cunoaște aceste informații. În schimb, el va acționa simplu și va oferi condoleanțe. Odată tratat acest subiect inconfortabil, conversația poate trece la un alt nivel. Astfel, cealaltă persoană nu va mai fi nevoită să se întrebe dacă subiectul va fi pus în discuție, pentru că a fost tratat deja.