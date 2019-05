10 lucruri pe care doar un Leu le poate înţelege cu adevărat

Născut între 23 iulie şi 22 august, care este de obicei cea mai fierbinte perioadă a anului, Leul apare pe lume cu foc şi pasiune!

Leul este o persoană mai complexă decât cred oamenii din jurul lui. Aşadar, dacă eşti născut sub acest semn sau cunoşti o persoană din această zodie, ştii foarte bine despre ce este vorba.

Care sunt lucrurile pe care doar un Leu le poate înţelege cu adevărat?

1. Leul nu este dependent de ceilalţi, totuşi îi place compania



Leii sunt cunoscuţi pentru independeţa lor şi pentru abilitatea lor de a face totul fără a avea nevoie de ajutor. S-ar putea să nu aibă nevoie de ajutorul altora, dar asta nu înseamnă că nu îi place să aibă prieteni loiali. Ei urăsc să ceară ajutor.



2. Leul nu vrea să deţină controlul mereu, dar, de obicei, îl obţine fără să îşi propună



Carisma Leului şi tendinţa de a domina îl fac să fie un lider înnăscut. Oamenii pot simţi acest lucru şi, de obicei, se dau din calea lui şi îl lasă să îşi ducă rolul la bun sfârşit. Plin de mândrie, el conduce bine, face faţă presiunii, îşi asumă responsabilităţi atunci când nimeni altcineva nu o va face şi îşi îndeplineşte sarcinile cu eficienţă. Cei mai mulţi remarcă aceste calităţi şi îl lasă să preia comanda, recunoscând capacitatea lui de a-i conduce pe alţii.



3. Oamenii pur şi simplu sunt atraşi de el



Leii se nasc cu o încredere care îi face să fie extrem de carismatici şi ispititori. Numai un Leu poate înţelege naturaleţea acestui farmec personal. Singur, oamenii pot fi geloşi pe încrederea pe care o emană, dar Leul nu se va opri din a fi fabulos. Încrederea de sine este adesea confundată cu sexualitatea în cazul lui. Are o strălucire care nu poate fi estomapată. Atenţia este îndreptată doar spre el şi nu poate face nimic în acest sens.



4. Leul are tendinţa să fie un pic prea direct



Leul este prea cinstit. El iubeşte atât de mult adevărul, încât, uneori, le spune oamenilor ce nu vor să audă. El ştie că e direct şi nu e vina lui că nu ştie să îndulcească adevărul. Dacă cei din jur nu sunt pregătiţi să îi audă opinia sinceră, ei nu ar trebuie să i-o ceară. Cu toate acestea, el o le-o va oferi oricum.



5. Leul iubeşte lucrurile fine



Leul iubeşte lucrurile cele mai fine în viaţă, face cele mai bune lucruri în viaţă şi nu se mulţumeşte cu puţin. Leul vrea să aibă tot ce e mai bun. Pe lângă cele mai luxoase restaurante sau haine, el alege să se înconjoare şi de oameni de calitate şi are timp doar de aceia demni de el. Imaginea sa publică este una cu care se mândreşte.



6. Leul este convins că este cel mai bun



Leul are multe talente, dar faptul că face numai ce îl pasionează îi permite să îşi exprime creativitatea la maximum.

Oamenilor le place să stea în jurul tău, datorită încredere pe care o emană. Încrederea de sine este esenţială, în aproape orice situaţie, ceea ce explică de ce Leul este un lider atât de bun. Toată lumea crede că are un ego imens, dar, deşi pare atât de intimidant şi de puternic la început, în interiorul său e cald, dulce şi bun. Aceasta latură este dezvăluită doar norocoşilor.Un Leu nu poate fi convins prea uşor să facă ce nu îşi doreşte. El merge întotdeauna pe principiul ori ca el, ori ca nimeni. Dar, asta nu înseamnă că nu e deschis niciodată la compromis. Dar, dacă cineva îl enervează destul de mult, el va ierta, însă nu va uita niciodată, iar acest lucru este înspăimântător. Ultimul cuvânt trebuie să fie mereu al său. Nu cedează în cazul unei confruntări şi continuă cu argumentele până când cealaltă persoană renunţă, îţi pierde speranţa sau se lasă convinsă.Leul înţelege cel mai bine generozitatea fără limite şi el oferă tot ce poate acelor câţiva prieteni loiali. El nu suportă să vadă un prieten care suferă şi va fi primul care îi sare în ajutor.Leul este conştient de puterea de a face bine şi ştie cât de bine se simte apoi. El este extrem de loial. Loialitatea sa îl face să facă lucruri nebuneşti uneori. Dacă o persoană pe care o iubeşti are nevoie de ajutor pentru a ascunde chiar şi un cadavru, eşti acea persoană care îi ţine spatele.Leul pare mereu calm, rece şi colectat în exterior, menţinând o stăpânire incredibilă în faţa tuturor problemelor, dar, în interior, este de fapt foarte sensibil. Cu toate acestea, această latură nu este dezvăluită oricui. Numai cei apropiaţi au văzut vreodată un Leu îndurerat sau frustrat .Leul este extrem de independent, dar marele lui secret este că are nevoie să fie necesar. Leul iubeşte gesturile măreţe de dragoste şi afecţiune, dar urăşte să le cerşească. Este genul de persoană care va face aproape orice pentru oamenii pe care îi iubeşte. Pentru că e atât de loial, probabil că îşi va trata partenerul extraordinar, deoarece pentru el dragostea clasică nu a dispărut. Leul urăşte să fie ignorat. Odată ce nu i se răspunde la fel, el va deveni rece ca gheaţa destul de repede.