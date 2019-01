Ce beneficii are broccoli pentru piele și păr

Pe măsură ce oamenii de știință înțeleg din ce în ce mai bine rolul alimentelor pentru sănătatea oamenilor, aceștia continuă să recomande consumul de legume cu frunze verde închis. Un bol mic cu aceste legume la prânz îți poate oferi o porție mare din doza zilnică de nutrienți. De asemenea, te poate ajuta cu afecțiuni precum inflamația sau cu excesul de mucus din timpul răcelilor.

Cercetătorii au descoperit că enzimele antioxidante găsite după mestecarea legumelor creează depozite de vitamina C, vitamina A, vitamina E și multe alte substanțe nutritive. Acest nou interes pentru legumele crucifere a fost stimulat de dorința oamenilor de a fi mai sănătoși și de a reveni la modalitățile naturale prin care pot avea grijă de piele și păr. Ceea ce mulți oameni nu știu este că ceea ce mănânci continuă să creeze structurile din corpul tău. Având în vedere că ceea ce mănânci este foarte important pentru sănătatea pielii și a părului, este important să înțelegi ce beneficii aduce broccoli doar prin adăugarea unei mici porții în dieta ta. Iată câteva dintre acestea!

Deși spanacul este de obicei scos în evidență mai mult, o cană cu broccoli fiert oferă aproape trei grame de proteine, adică un procent mare din doza zilnică necesară. Cercetătorii corelează consumul de proteine cu sănătatea pielii și a părului, deoarece este baza principală a construcției. Un consum ridicat de proteine poate reduce hiperpigmentarea și poate stimula creșterea sănătoasă a părului.

Dacă te gândești la portocale atunci când vine vorba de vitamina C, poate că ar trebui să descoperi mai multe despre broccoli.Această legumă este o sursă importantă de vitamina C, care stimulează sistemul imunitar și stimulează producția de colagen. Colagenul este unul dintre cele mai importante ingrediente atunci când vine vorba de o piele frumoasă și strălucitoare. Iar aportul de vitamina C reprezintă cea mai bună modalitate de a încuraja producția de colagen. De asemenea, joacă un rol important în grosimea firului de păr și creșterea sănătoasă a acestuia. Una dintre cele mai puternice abilități ale vitaminei C este capacitatea sa de a combate radicalii liberi. Și apa cu lămâie reprezintă o modalitate excelentă de a lupta împotriva acestor probleme.