Secretele Angelinei Jolie pentru un ten perfect, dezvăluite de medicul său dermatolog

Angelina Jolie este una dintre cele mai faimoase actrițe de la Hollywood. Se află de peste 20 de ani în lumina reflectoarelor, dar cu toate acestea reușește să arate la fel de bine ca la începutul carierei.

Într-un interviu recent pentru InStyle, Angelina a dezvăluit că dermatologul Rhonda Rand este o persoană importantă în viața sa. "Este medicul la care mama m-a dus prima dată când eram mică și am făcut o cicatrice", a dezvăluit Angelina despre mama sa, actrița Marcheline Bertrand, care a pierdut lupta cu cancerul în anul 2007. "Este o persoană care mă încurajează să fiu cât mai naturală posibil, iar acest lucru cred că m-a ajutat mult", a spus Angelina despre dermatologul său.





De-a lungul a peste 30 de ani de carieră, medicul dermatolog Rhonda Rand a tratat numeroase celebrități, inclusiv copiii Angelinei Jolie și ai lui Brad Pitt, dar nu a vorbit niciodată public despre clienții săi faimoși. "Am numeroase celebrități pe lista de pacienți, iar unul dintre motive este acela că nu vorbesc despre asta. Numeroși pacienți fac public faptul cp tratează pacienți celebri, postând pe Instagram. Eu nu fac niciodată asta", a declarat medicul potrivit Refinery29.





Având acordul Angelinei Jolie, Dr. Rand a încălcat această regulă și a dezvăluit câteva dintre regulile pe care faimoasa actriță le urmează pentru a avea un ten impecabil. Iată care sunt:





A început să-și îngrijească pielea din adolescență

"Atunci când a realizat că vrea să fie actriță, a început să-și îngrijească cu mare atenție pielea. Este norocoasă pentru că a moștenit pielea frumoasă, ușor măslinie a mamei sale. A fost întotdeauna o frumusețe naturală, astfel că nu a trebuit să facă mare lucru. Ritualul său de îngrijire includea cremă cu factor de protecție, spălarea tenului folosind un produs delicat, antioxidanți, uneori acid glicolic și produse naturale. Și alfa hidroxi acizii sunt buni și sunt naturali. Ea nu are nevoie de scuburi puternice sau produse cu multe chimicale", a declarat medicul dermatolog.





Nu se machiază zilnic

"Un detaliu important referitor la Angelina este acela că ea poartă machiaj doar dacă lucrează. Probabil este un alt motiv pentru care pielea ei arată atât de bine. De asemenea, este conștiincioasă când se demachiază. Știu că makeup artistul său are mare atenție cu ceea ce îi pune pe piele și are grijă de tenul său. Pielea ei este frumoasă în mod natural și nu este nevoită să vină prea des la cabinet. Dar dacă este pleacată pentru o lună sau două sau dacă folosește mult machiaj în timpul filmărilor, atunci vine la cabinet pentru tratamente", dezvăluie medicul.





Nu neglijează niciodată rutina de îngrijire

"Atunci când călătorește, își pune în bagaj toate produsele pentru îngrijire, inclusiv alfa hidroxi acizii sau antioxidanții.Un produs pe care îl iubește este Dermbasics RR Perfection, o cremă cu factor de protecție solară ce conține antioxidanți și nu are ingrediente nocive. Alte produse pe care le ia în călătorii sunt dischetele cu acid glicolic în concentrație de 20 la sută. Elimină stratul corneum, cresc nivelul de colagen și elastină, în același timp mențin porii curați și uniformizează culoarea pielii", mai spune medicul.





Se protejează de soare

"Angelina are pielea măslinie la fel ca mama sa, dar nu stă la soare pentru a se bronza. Se pricepe foarte bine să-și protejeze pielea de soare de la o vârstă fragedă. Știe că soarele nu este bun pentru piele, în general, provocând probleme de pigmentare și nu numai. De asemenea, poartă pălării, ceea ce este foarte important. Se hidratează suficient și aplică des creme cu efect hidratant, dar știe că protecția solară este principalul pas care previne îmbătrânirea pielii", declară medicul dermatolog al Angelinei Jolie.





Nu exagerează cu tratamentele

"Încerc să nu exagerez cu tratamentele. Facem o terapie cu laser uneori, dar foarte rar. Se folosește pentru a îmbunătăți textura pielii și a-i oferi un plus de strălucire.Când a fost însărcinată a dezvoltat o ușoară pigmentare. Iar uneori când este plecată în zone însorite se poate confrunta cu apariția unor pete pigmentare. Tratăm astfel de probleme cu IPL, dar cu foarte mare grijă. Niciunul dintre aceste tratamente nu afectează pielea sau cauzează cicatrici", mai spune dermatologul.





"Nu are operații estetice pentru că nu îi place să facă nimic drastic, dar nici nu are nevoie. Are gene foarte bune și devine din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce trece timpul", mai spune specialistul.





Cum i-a afectat menopauza timpurie pielea

"Toate femeile sunt afectate de menopauză, dar Angelina a intrat la menopauză mai devreme (nr. în urma operației preventive de îndepătare a ovarelor după ce a descoperit că este purtătoarea genelor BRCA, care predispun la apariția cancerului). Dar dacă ai grijă de pielea ta, va arăta mult mai bine. Deși menopauza schimbă pielea, atât timp cât folosești creme hidratante, produse de calitate ce conțin antioxidanți, alfa hidroxi acizi sau retinol, toate aceste schimbări sunt benefice pentru pielea ta", declară medicul dermatolog.