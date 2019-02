De ce ar trebui să folosești un ser cu vitamina C? 5 beneficii

Serurile pe bază de vitamina C au devenit populare datorită efectelor benefice asupra pielii. Nu sunt niște produse pe care le vei folosi o dată, apoi le vei pune deoparte pentru a uita complet de ele. Vei constata curând că rutina ta de îngrijire nu este completă fără un astfel de produs.

Vitamina C este un ingredient de bază în cadrul strategiei de prevenire a îmbătrânirii pielii. Uniformizează nuanța tenului, protejează pielea de efectele negative ale poluării, o hidratează și îi menține aspectul ferm mai mult timp. Un avantaj major al serurilor pe bază de vitamina C este faptul că nu sunt destinate exclusiv femeilor de o anumită vârstă, ci pot fi utilizate indiferent de tipul de ten sau de câți ani ai.

Serurile nu sunt la fel ca și cremele hidratante. Sunt aplicate pe piele după curățare, înainte de hidratare. Au rolul de a proteja pielea de acțiunea nocivă a radicalilor liberi și pătrund în straturile profunde ale pielii, în timp ce cremele acționează la suprafața tenului. Serurile au mai multe ingrediente active decât cremele de zi sau de noapte și vei vedea rezultatele dorite mult mai repede.



Iată ce beneficii îți oferă un ser pe bază de vitamina C:



1. Crește producția de colagen pentru menținerea aspectului ferm

Principalul avantaj al vitaminei C este stimularea producției de colagen, menținând conturul și aspectul neted al pielii. Aproximativ 70% dintre proteinele din piele sunt constituite din colagen. După ce treci de 20 de ani producția de colagen începe să scadă, iar la vârsta de 70-80 de ani, cantitatea de colagen va fi de patru ori mai redusă. Colagenul poate fi afectat de poluare sau de stilul de viață.

Potrivit specialiștilor, aplicarea serurilor cu vitamina C poate crește cantitatea de colagen atât în cazul unui ten tânăr, cât și pentru un ten matur. Acest lucru înseamnă că pot reduce ridurile datorită efectului de umplere creat de refacerea colagenului.



2. Previne efectele negative ale razelor ultraviolete

Lumina soarelui crește ritmul de formare a radicalilor liberi, iar efectele pot fi ridurile sau, în cazuri mai grave, chiar cancerul. Vitamina C este un antioxidant puternic și aplicarea ei la suprafața pielii va proteja tenul de efectele negative ale expunerii la soare, reduce cantitatea de radicali liberi și previne arsurile solare care pot cauza pete pigmentare pe termen lung.

De asemenea, expunerea prelungită la soare va scădea nivelul de vitamina C din organism, așa că este o idee bună să aplici un ser cu acest ingredient pentru a reface echilibrul pielii.Deși oferă protecție împotriva razelor ultraviolete, nu trebuie să crezi că vitamina C este o alternativă pentru protecția solară. Trebui să aplici în continuare o cremă sau o loțiune cu SPF 30 în fiecare zi. Diferența este că, dacă sub această cremă ai folosit și un ser cu vitamina C, pielea nu se va usca, nu se va înroși și nici nu vei observa umflături seara când te demachiezi.



3. Hidratează pielea uscată

Se știe deja că un meniu bogat în alimente care au vitamina C este ideal pentru tenul uscat. În cadrul studiilor realizate s-a observat că vitamina C face pielea mai catifelată și menține hidratarea mult timp. Acest efect nu va fi vizibil imediat, ci vei avea nevoie de răbdare pentru ca pielea ta să se adapteze noului produs de îngrijire. În general tenul deshidratat începe să reacționeze pozitiv la serurile cu vitamina C după trei săptămâni de folosire.



4. Elimină petele pigmentare și dă o nuanță uniformă tenului

Aplicarea serului cu vitamina C va elimina petele prin reducerea producției de melanină.Culoarea tenului va fi din nou uniformă și vei avea mai multă încredere în tine chiar dacă nu te-ai machiat. În acest caz serul va avea un efect dublu: deschide la culoare și elimină petele existente și previne apariția altora noi.

Pentru a obține acest efect va fi necesar să aplici serul de două ori pe zi, dimineața și seara. Numai în acest mod vei avea din nou un ten luminos, cu aspect odihnit.



5. Reduce roșeața și inflamațiile

Dacă ai pielea foarte sensibilă probabil că ai încercat deja multe produse și senzația de mâncărime, usturime, arsură sau inflamarea pielii sunt efectele secundare când nu tolerezi un produs. Un ser pe bază de vitamina C este foarte util pentru a combate înroșirea pielii. Are și un puternic efect antiinflamator, reducând rozaceea și cicatricile lăsate de leziunile acneice.