Ai auzit probabil că trebuie să te speli pe cap în fiecare zi. Sau că ar trebui să te speli cât mai rar sau la două zile. Dar care este, până la urmă, varianta corectă?

Iată cât de des ar trebui să te speli pe cap, în funcție de tipul tău de păr:

Părul des

Părul rar și fin

Părul aspru

Păr cu tendințe de cădere

Părul vopsit

Păr degradat

Părul gras

Scalp cu mătreață

Se pare că nu există o regulă general valabilă, ci ar trebui să te adaptezi la nevoile părului tău."Dacă părul tău este des, atunci ar trebui să te speli pe cap o dată la trei zile", declară pentru womenshealthmag.com hairstilistul Paul Cucinello. Este necesar să te speli pe cap cu un șampon care face multă spumă, fără să fii nevoită să folosești mult produs. Aplică un balsam care hidratează intens, face părul mătăsos și mai ușor de coafat, recomandă specialistul."Părul rar ar trebui spălat o zi da, una nu, folosind șampon și balsam pentru volum", recomandă specialistul. Pentru că părul fin poate fi îngreunat de excesul de sebum și de produse, este necesar să te speli mai des pe cap. Scopul este să-ți menții permanent părul curat, astfel încât să aibă mai mult volum și să pară mai des. Evită să folosești produse de styling precum uleiuri sau ceară, care încarcă părul și îi reduc volumul.Este recomandat să speli părul aspru de două ori pe săptămână folosind un șampon intens hidratant, fără sulfat, recomandă hairstilistul citat. După șamponare, aplică o mască intens nutritivă, care îi redă strălucirea și fluiditatea părului uscat și aspru. Poți folosi un balsam leave in între spălari pentru a menține efectul de hidratare. Evită șamponul uscat, care absorbe uleiurile protectoare produse în mod naural de scalp și usucă și mai mult firele de păr.Părul cu tendințe de cădere ar trebui spălat cu un șampon special pentru stimularea scalpului și a foliculilor. De asemenea, poți alterna cu un șampon pentru volum, care expandează fiecare șuviță și face ca podoaba capilară să pară mai deasă. Este de preferat să folosești un șampon dermatocosmetic sau un produs recomandat de medicul dermatolog, care are rolul de a stimula creșterea părului.Nu ar trebui să speli părul vopsit de mai mult de trei ori pe săptămână.În acest fel te asiguri că nu îndepărtezi prea repede pigmenții de culoare, dar nici substanțele uleioase secretate în mod natural de scalp, care au rolul de a menține părul hidratat. "Îți poți clăti părul cu apă curată, fără să șamponezi, pentru ca apoi să aplici balsam, de câte ori crezi că este necesar. De asemenea, poți aplica întâi balsamul, apoi șamponul, pentru a proteja culoarea", recomandă hairstilistul Paul Cucinello.Atunci când ai părul degradat, cu tendințe de rupere, trebuie să-i acorzi o îngrijire deosebită. Iar spălarea excesivă îți poate usca și deteriora și mai mult părul. Spală-te pe cap de maximum două ori pe săptămână, folosind un șampon pentru fortifiere. După fiecare spălare, aplică o mască pentru reparare, în locul balsamului de păr obișnuit."Descopăr de obicei că atunci când clientele se plâng că au părul gras, motivul real este pentru că se spală prea des pe cap și nu folosesc balsam, ceea ce face ca scalpul să fie deshidratat", spune specialistul.Acest lucru stimulează scalpul să producă și mai mult sebum, pentru a compensa lipsa sebumului. Pentru a regla producția de sebum, hairstilistul recomandă să îți uzi părul de patru ori pe săptămână. De două ori, clătește și aplică balsam, iar pentru celelalte două ori, spală-te folosind un șampon cu acțiune delicată. După ce producția de sebum este reglată, folosește un șampon pentru purifiere și un balsam hidratant de trei ori pe săptămână.Mătreața este cauzată de dezvoltarea excesivă la suprafața scalpului a unui tip de fungi care provoacă inflamarea și descuamarea pielii. Pentru păr cu mătreață, alege un șampon care are efect exfoliant la nivelul scalpului. De asemenea, optează pentru produse ce conțin ingrediente recunoscute pentru efectul de combatere a mătreții, precum zinc, seleniu sau ketoconazol.