14 lucruri pe care trebuie să le ştii despre zodia Capricorn

Capricornul poate părea timid, liniştit şi rezervat, dar în spatele uşilor închise el este sufletul petrecerii!

1. Capricornii nu pot renunţa prea uşor la lucruri, iar asta îi aduce adesea în ape tulburi. Ei se agaţă de oameni, locuri şi lucruri la care, uneori, ar trebui să renunţe.2. Capricornii îşi vor apăra ce e al lor până la moarte. Ei nu vor lăsa pe nimeni şi nimic să îi rănească pe cei pe care îi iubesc şi ei vor fi primii care vor sări în ajutorul lor la nevoie.3. Capricornul se teme în secret că ceilalţi îl judecă tot timpul. El ajunge greu să se simtă confortabil cu oamenii şi este puţin nesigur pe el.4. Un Capricorn are o latură sălbatică şi nebună pe care o ascunde. El pare timid, liniştit şi rezervat, dar în spatele uşilor închise, acesta este sufletul petrecerii. Foarte puţini oameni ajung să îi vadă această latură a sa.5. Capricornii sunt încăpăţânaţi. Deseori doresc să aibă ultimul cuvânt într-o luptă şi confruntarea este cel mai bun prieten al lor.6. Un Capricorn poate părea dur la exterior, dar el este un romantic incurabil în adâncul sufletului său. Iubeşte profund şi intens.7. Capricornul este cunoscut pentru abordarea practică asupra lucrurilor. Acesta tinde să fie foarte realist şi cu picioarele pe pământ, o calitate care este foarte admirată de cei din jurul său.8. Capricornul este extrem de sensibil şi uneori instabil emoţional. Sentimentele lui par să sară de la o extremă la alta. Este greu să ştii exact ce se întâmplă în mintea unui Capricorn, pentru că nici măcar el nu ştie acest lucru!9.Capricornii sunt ambiţioşi şi muncitori. Ei întrec aşteptările celorlalţi şi nu se tem să se laude cu ceea ce obţin. Le place să îşi seteze obiective şi să le atingă!10. Capricornii sunt foarte autodisciplinaţi şi nu se lasă uşor convinşi de ceilalţi. Ei ascultă vocea lor interioară care le spune ce să facă şi ce nu, ignorând vocile exterioare. Ei nu vor permite altora să se opună modului în care hotărăsc să îşi trăiască viaţa.11. Capricornii nu se tem să renunţe la tine dacă întreci limita. Odată ce îi greşeşti, şansele să uite că ai existat vreodată sunt foarte mari. Ei nu vor tolera nici o prostie sau nebunie şi nu vor lăsa oamenii falşi să facă parte din viaţa lor.Au lucruri mult mai mari şi mai bune de făcut cu timpul lor.12. Capricornul este foarte ferm şi dur, iar asta se poate transforma uneori în egoism. În mod neintenţionat, el îşi face griji de propriile probleme înainte de ale altora, părând că nu are bune maniere.13. Un Capricorn este înţelept indiferent de vârsta pe care o are. El deţine cele mai potrivite sfaturi de înţelepciune, iar oamenii vin adesea la el pentru consiliere. El este cunoscut ca fiind vocea raţiunii.14. Deşi este greu să te apropii de un Capricorn, odată ce reuşeşti acest lucru, el este iubitor şi blând. Adânc în inima lui el este ciudat şi distractiv şi e o plăcere să îl ai în preajmă!