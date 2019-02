Alimente care curăță și închid porii în mod natural

Mai mult decât atât, dacă tratamentele cumpărate de la magazin, benzile speciale pentru pori și măștile faciale pot curăța temporar porii, aceste procedee nu tratează neapărat cauza înfundării porilor și nu oferă o soluție pe termen lung. Atunci când vorbim de pori și de dimensiunea acestora, este important să îți dai seama că genetica joacă un rol crucial. Cu toate acestea, există o mulțime de abordări alternative care pot fi de ajutor. Acestea oferă rezultate eficiente și nu îți vor expune pielea la substanțe chimice, așa cum este în cazul opțiunilor de tratament regăsite în magazine. Iată câteva alimente și modalități care curăță și închid porii în mod natural!





Ce alimente te ajută să cureți și să închizi porii în mod natural?





Kiwi





Atunci când vine vorba de pori, trebuie să crești nivelul vitaminei C din organism, dacă vrei să rezolvi problema. Aici intervine fructul de kiwi, deoarece are un conținut bogat de vitamina C. O singură porție de kiwi te ajută să aduci doza recomandată zilnică de vitamina C în organism. Această vitamină puternică va stimula producerea de elastină și colagen și va împiedica supraîncărcarea și extinderea continuă a porilor.





Semințe de floarea-soarelui





Știai că poți trata porii prin includerea mai multor semințe de floarea-soarelui în dieta zilnică? Acest lucru este datorat faptului că semințele de floarea-soarelui au un conținut bogat de vitamina E, care va menține pielea hidratată și va preveni blocarea porilor cu uleiurile sale solubile. În plus, vitamina E este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că previne oxidarea sebumului, așa că va menține curățarea porilor și va reduce blocarea acestora.Poți mânca aceste semințe cu cereale, în prăjituri, în salate, cu orez sau cu produse gătite la cuptor.





Cartofi dulci





Acești cartofi conțin o cantitate ridicată de vitamina A, care te vor ajuta să reduci riscul aglomerării celulelor moarte și murdăriei în porii tăi. Această vitamină face porii mai mici și mai poți observabili. De asemenea, poate reduce producția de sebum, ceea ce va contribui, în consecință, la reducerea problemelor de textură și a blocajelor. Acești cartofi sunt foarte versatili atunci când vine vorba de gătit și îi poți include în dieta ta în nenumărate moduri.





Ulei de cocos





Uleiul de cocos are un conținut bogat de grăsimi sănătoase, care sunt necesare pentru absorbția adecvată a vitaminei E. Având în vedere că vitamina E este o substanță solubilă în grăsimi, trebuie să consumi cantități suficiente de grăsimi sănătoase pentru a avea parte de beneficiile aduse porilor și pielii tale.Cu toate acestea, atunci când îl aplici local, asigură-te că nu utilizezi prea mult, deoarece poate bloca porii.





Protecție solară





Deși s-ar putea să nu fii conștientă, soarele joacă un rol important în sănătatea pielii și a porilor. Atunci când nu protejezi suficient pielea de razele ultraviolete, pot scădea nivelul de elastină și cel de colagen, iar acest lucru va face ca porii să fie mai puțin capabili să se închidă în mod corespunzător și, astfel, vor deveni mai vizibili. Prin urmare, asigură-te că folosești întotdeauna protecție solară atunci când ieși din cază. Încearcă să alegi alternativele naturale, care nu conțin toxine și substanțe chimice periculoase.