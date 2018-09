Ce mască de față să folosești în funcție de tipul tău de ten

Măștile de față din ingrediente naturale sunt ușor de folosit, au rezultate excelente și există atât de multe rețete încât îți dorești să le încerci pe toate.

Dar pentru cele mai bune rezultate, este de preferat să alegi combinația de ingrediente potrivite pentru tipul tău de ten. Iată opt măști pe care să le încerci și care sigur te vor impresiona cu efectele lor uimitoare. Pielea ta va deveni instant mai frumoasă și mai strălucitoare.





Pentru piele uscată: Mască cu miere și avocado





Ai nevoie de:

2 linguri cu miere

2 linguri cu piure de avocado

2 linguri cu ulei de măsline





Amestecă bine toate ingredientele. Aplică masca pe fața curată și las-o să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește cu apă călduță.





Ce efecte are: Mierea este un ingrediente hidratant și antiseptic. Avocado conține acizi grași omega 3 și vitamine din grupul B care refac stratul hidrolipidic al pielii. Uleiul de măsline este intens hidratant, conține vitamina E și are efect antiinflamator, ce combate degradarea celulară provocată de razele solare asupra tenului.





Pentru ten mixt: Mască cu turmeric, cu efect triplu





Ingrediente:

1 lingură cu iaurt grecesc

1 linguriță cu miere

1/2 linguriță cu turmeric

1 linguriță cu gel de Aloe vera





Amestecă toate ingredientele, aplică masca pe față și lasă să acționeze timp de zece minute, apoi clătește-te.





Această mască are efect triplu pentru că este antibacteriană, antiinflamatoare și hidratantă. Mierea și Aloe vera sunt antiseptice naturale, perfecte pentru a preveni apariția coșurilor. Turmericul este antiinflamator, iar iaurtul stimulează hidratarea pielii.





Pentru ten gras: Mască cu matcha





Ingrediente:

1/4 cană cu terci de ovăz

1/4 linguriță cu pudră de matcha

1/2 linguriță cu miere

zeamă de lămâie





Amestecă toate ingredientele, apoi stoarce deasupra zeamă de lămâie, amestecând până obții consistența potrivită pentru o mască. Aplică masca pe fața curată și lasă să acționeze timp de zece minute. După ce au trecut cele zece minute, udă-ți palmele și masează delicat pielea pentru a exfolia, înainte de a te clăti. Dacă ai coșuri, evită exfolierea.





Ce efecte are: Matcha este un sueraliment pentru că are proprietăți antioxidante foarte puternice. Această mască te va ajuta să reglezi secreția de sebum și să previi îngrășarea pielii.





Pentru ten acneic - Mască cu cartofi și turmeric





Ingrediente:

un cartof alb dat prin răzătoare

un castravete dat prin răzătoare

1/4 linguriță cu turmeric

câteva picături de apă de trandafiri





Amestecă bine toate ingredientele și aplică pe fața curată. Lasă să acționeze timp de 10 minute, apoi clătește-te cu apă călduță.





Ce efecte are: La fel ca și turmericul, cartofii au proprietăți antiinflamatorii, fiind folosiți de mult timp ca remediu natural pentru a reduce umflăturile și vânătările.Castravetele are un efect tonic asupra pielii, o hidratează și conține vitamina C.





Pentru ten obosit: Mască cu cafea și turmeric





Ingrediente:

1 lingură cu cafea măcinată sau cafea instant

1 lingură cu pudră de turmeric

1 lingură cu iaurt grecesc





Amestecă toate ingredientele. Aplică pe față, inclusiv pe zona de sub ochi. Lasă masca să acționeze timp de 20 de minute și îndepărtează cu un prosop umezit cu apă călduță.





Ce efect are: Cofeină din această mască reduce inflamația, inclusiv aspectul de pungi de sub ochi, în timp ce antioxidanții oferă o strălucire naturală tenului. Turmeric conține agenți care uniformizează culoarea pielii, în timp ce iaurtul exfoliază delicat datorită conținutului de acid lactic.





Pentru ten uscat: Mască cu miere și avocado





Ingrediente:

1 lingură cu miere

10 picături de ulei din semințe de măceșe

un sfert de avocado copt





Pune toate ingredientele într-un blender și mixează până obții o pastă fină. Aplică masca pe față, lasă să acționeze timp de zece minute, apoi clătește-te.





Ce efecte are: Uleiul din semințe de măceșe îmbunătățește textura pielii, iar pulpa de avocado hidratează și calmează pielea uscată. Mierea are, de asemenea, un efect hidratant, ceea ce face ca această mască să fie ideală pentru tenul uscat.





Pentru piele lipsită de strălucire: Mască cu papaya și iaurt





Ingrediente:

2 linguri cu piure de papaya

1 lingură cu iaurt





Amestecă piureul de papaya și iaurtul, aplică pe față, gât și decolteu cu mișcări de jos în sus.Lasă masca să acționeze timp de zece minute, apoi clătește și aplică o cremă hidratantă.





Ce efecte are: Papaya conține multă vitamina C și o enzimă numită papaină, care are efect exfoliant și revitalizant. Tenul tău își va recăpăta strălucirea naturală și va avea un aspect proaspăt. Redu cantitatea de papaya la jumătate dacă ai pielea sensibilă.





Pentru exfoliere: Mască cu cafea





Ingrediente:

1 lingură cu cafea măcinată fin

1 lingură cu miere

1 lingură cu gel de Aloe vera

2 linguri cu zeamă de lămâie





Amestecă mierea și cafeaua până obții o pastă. Adaugă gelul de Aloe și zeama de lămâie și amestecă bine. Aplică masca pe piele, lasă să acționeze timp de zece minute, apoi clătește masând delicat fața.





Ce efecte are: Cofeina tonifică pielea și exfoliază în același timp. Aloe vera are un efect calmant, reducând inflamația.