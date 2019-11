Nu-ți dori un bărbat care să-ți ofere o relație, ci unul care vrea să clădiți împreună una!

De fapt, în realitate lucrurile arată foarte rău! Făt-Frumos nu există, noi nu suntem prințese , fete de împărați, zâne sau Frumoasa Adormită, iar relațiile sunt departe de a evolua în stil de basm. Am cunoscut, la un moment dat, un tip foarte drăguț. Am început să vorbim, am început să păstrăm legătura la telefon și prin mesaje, am început să ne întâlnim, să povestim, să ieșim la filme și multe altele. Ne simțeam extraordinar împreună, astfel încât eu nu mi-am pus niciodată problema viitorului. Aveam impresia că vom merge mai departe așa cum suntem acum, fără prea multă teorie.