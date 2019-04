De ce înșală bărbații? 8 mărturii de la bărbați

Nu există un singur răspuns. Fiecare situație este diferită, însă câțiva bărbați au enumerat motivele pentru care au înșelat. Iată de ce înșală bărbații!

1. "Pentru o perioadă lungă de timp, era modul în care încheiam relațiile. Știu că era un mod prost, dar atunci când eram mai tânăr lăsam relațiile să meargă. Atunci când lucrurile deveneau plictisitoare și nu făceam niciun efort pentru a fi mai bine, începeam să mă văd și cu altcineva. Dacă sunt complet sincer, în trecut credeam că este mai ușor decât să porți o discuție despre relație și despre lucrurile serioase. Credeam că este mai bine să mă port urât până când ne despărțeam." - Andrei, 28 de ani

2. "Relația în care eram nu mergea prea bine și am întâlnit pe cineva care mi-a oferit atenție. Și m-am simțit foarte bine. M-am simțit dorit din nou. În loc să fac un pas înapoi și să analizez lucrurile, mi-am urmat impulsul și am înșelat." - Matei, 27 de ani

3. "Înșelam foarte des când eram mai tânăr, pentru că nu eram prins niciodată. Era ca și cum primeam o felie de tort și puteam și să o mănânc. Vina este a mea, nu mă înțelege greșit. Din moment ce femeile cu care eram nu s-au despărțit niciodată de mine, mă întrebam de ce nu aș înșela. Care ar fi dezavantajul?" - Alexandru, 29 de ani

4. "Sincer, nu știu. Eram cu această fată grozavă. Credeam că ea este aleasa. Credeam că ne vom căsători. Într-o noapte, eram în vizită la o prietenă care stătea la câteva ore distanță de mine. A apărut oportunitatea și am simțit că aș putea să fac acest lucru și să scap cu basmaua curată.Prietena mea a aflat și ne-am despărțit. A fost singura dată când am înșelat. Este un lucru la care mă gândesc uneori. Poate că nu eram pregătit pentru un angajament serios." - Alin, 26 de ani

5. "Mă simțeam blocat în relația mea actuală. Asta nu scuză cu adevărat înșelatul, dar mă simțeam de parcă nu pot pleca, deși voiam. Am întâlnit pe cineva care mi-a arătat cu adevărat valoarea mea și m-a ajutat să trec prin această situație. Și totul a devenit intim înainte să ne dăm seama. Am fost împreună pentru câțiva ani după aceea, dar tot este un lucru pentru care mă simt prost." - Robert, 25 de ani

6. "Am înșelat mai mult de o dată. Pentru că nu am simțit niciodată că mă pot implica în relație. Nu am înșelat niciodată o prietenă serioasă, dar nu mă simt prost să mă culc cu altcineva doar pentru că mă văd cu o persoană.Mai ales dacă simt că relația nu are niciun viitor." - Bogdan, 27 de ani