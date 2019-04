Robert De Niro, un tătic cu părul alb: Starul în vârstă de 75 de ani și-a luat fiica de la școală - FOTO

La vârsta la care mulți bărbați se mulțumesc să se bucure de pensie, starul este un tată dedicat. De Niro a fost fotografiat în timp ce își lua fiica de 7 ani de la școală.

Cu un program mereu încărcat, Robert De Niro își face timp, printre filmări, întâlniri și evenimente, să fie prezent și în viața fiicei sale, Helen Grace. Actorul american a fost fotografiat miercuri, pe bulevardul Madison Avenue din New York, în timp ce își lua copilul de la grădiniță și era destul de ocupat: pe lângă fetița lui, De Niro ținea în mâna stângă un cățeluș, iar cu același braț ținea și lesa unui Yorkshire Terrier alb care mergea pe lângă ei.



Cu pletele albe lăsate să coboare pe sub șapca bleumarin pe care o purta pe cap, cu un tricou de aceeași culoare pe sub sacoul gri și cu pantaloni albaștri, De Niro părea mai degrabă un bunic care și-a luat nepoata de la școală.



În vârstă de șapte ani, Helen Grace De Niro este fiica actorului cu Grace Hightower, de care a divorţat după aproape 30 de ani și a fost născută de o mamă surogat.



Robert De Niro și Grace Hightower au decis să divorțeze anul trecut. Potrivit publicației The New York Post, starul a depus dosarul de divorţ în decembrie 2018 într-o manieră discretă, folosind o procedură anonimă, o jurisprudenţă care permite a nu fi menţionată identitatea soţilor. Starul nu a dorit să confirme divorţul atunci când au apărut zvonuri, dar a recunoscut că cei doi sunt "într-o perioadă de tranziţie", evocând "un proces dificil, dar constructiv".



De Niro a cunoscut-o pe Grace Hightower la sfârşitul anilor '80, pe când ea lucra pentru un celebru restaurant din Londra şi s-au căsătorit în 1997. Grace a apărut în câteva roluri, dar nu a reușit să-și facă intrarea cu adevărat la Hollywood. Cei doi împreună doi copii, pe Eliott, în vârstă de 20 de ani, şi pe Helen, în vârstă de 7 ani.



De Niro şi Hightower s-au mai despărţit înainte. Actorul a depus actele pentru divorţ în 1999, dar cei doi şi-au reînnoit jurămintele cinci ani mai târziu.



Robert De Niro mai are patru copii cu alte două soţii, actriţa Diahnne Abbott şi manechinul Toukie Smith.





Foto: Hepta

