Răspunsul Reginei Elisabeta când Diana i-a spus că are probleme în căsnicie: „Charles e deznădăjduit“

Regina i-a spus Prinţesei Diana că Charles nu mai are speranţe în privinţa căsniciei lor. Cuvintele au străpuns-o ca nişte săgeţi pe Lady Di.

Au trecut aproape 21 de ani de la moartea Prinţesei Diana, dar viaţa ei rămâne un subiect din care presa se alimentează cu subiecte. Iar căsnicia eşuată cu Prinţul Charles este, alături de moartea sa prematură, una dintre temele principale.



Un documentar american realizat în urmă cu 13 ani care nu a fost niciodată difuzat în Marea Britanie dezvăluie ce i-a spus Regina Elisabeta Dianei când prinţesa i s-a plâns că Charles are o amantă. Potrivit ziarului The Independent, Lady Di l-a întrebat pe Charles de relaţia lui cu Camilla Parker Bowles, actuala soţie a prinţului, iar acesta i-a răspuns: "Ei bine, refuz să fiu singurul Prinţ de Wales care n-a avut vreodată o amantă".



În interviul realizat la Palatul Kensington, prinţesa a mai spus că socrul ei, Ducele de Edinburgh, i-a spus lui Charles că poate avea o aventură cu Camilla dacă mariajul lui nu-l face fericit.



Imaginile video o arată pe Diana povestind: "Socrul meu i-a spus soţului: <<Dacă mariajul tău nu merge, poţi să te întorci la ea după cinci ani>>.



Diana a povestit apoi dezamăgită că s-a îndreptat atunci spre Regina Elisabeta şi i-a cerut sfatul. "Aşa că am fost la ea şi am întrebat-o ce să fac. Am venit la tine, ce să fac? Iar ea mi-a zis: <<Nu ştiu ce ar trebui să faci. Charles e deznădăjduit>>. Şi ăsta a fost tot ajutorul", a spus Lady Di.



Diana a mai dezvăluit că făcea sex cu soţul ei o dată la trei săptămâni, dar asta se întâmpla înainte cu şase sau şapte ani înainte de înregistrarea interviului, scrie The Independent.