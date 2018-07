Englezii sunt gata de orice: Au început pregătirile secrete pentru moartea Reginei Elisabeta

Cabinetul britanic a început pregătirile secrete pentru decesul Elisabetei a II-a, în vârstă de 92 de ani. Suverana şi-a anulat prezenţa la un eveniment din cauza unor probleme de sănătate.

Oricât ar părea de incredibil, acest moment va veni şi se apropie cu fiecare zi care trece: moartea Reginei Angliei va fi un şoc pentru Marea Britanie, iar guvernul englez vrea să se asigure că ţara poate face faţă acestui eveniment trist, astfel că a început pregătirile în secret pentru un doliu naţional de 10 zile.Planul desfăşurat în secret este intitulat Castle Down şi a pornit de la un scenariu de tip D+1, adică o şedinţă de cabinet al primului ministru ţinută a doua zi după moartea Reginei, după care premierul britanic în funcţie se va adresa poporului, relatează The Sunday Times O sursă a declarat pentru ziarul citat că planul a fost organizat la o scară fără precedent:În 2016, Regina a renunţat la călătoriile lungi în afara ţării, cedându-le aceste destinaţii membrilor mai tineri ai familiei. Cu toate acestea, programul suveranei rămâne foarte încărcat, în 2017 aceasta fiind prezentă la 296 de evenimente.Anul trecut, The Guardian a prezentat o listă cu evenimentele care vor avea loc după decesul Reginei, între care şi reunirea consiliului care va proclama noul monarh, în timp ce un valet al Palatului Buckingham va pune un afiş mortuar pe poartă, iar vestea va fi transmisă în toată lumea prin intermediul presei.De asemenea, posturile de radio şi televiziune au pregătit programe muzicale potrivite pentru acest eveniment funebru.Prinţul Charles va vizita cât mai curând Scoţia şi Ţara Galilor după ce va deveni Regele Marii Britanii. Trupul neînsufleţit al Reginei va fi depus la Westminster Hall pentru ultimele omagii.Săptămâna trecută, Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 92 de ani, nu s-a simţit bine şi şi-a anulat prezenţa la slujba de la Catedrala St Paul, la care a fost prezentă Angelina Jolie. Starea de sănătate a suveranei este însă normală şi nu a fost chemat un doctor la reşedinţa sa, relatează Daily Mail. "Regina nu s-a simţit bine din cauza vremii şi a decis să nu vină la slujba de dimineaţă de la catedrala St Paul (...)", a transmis un purtător de cuvânt al Casei Regale.Foto: Hepta