Rami Malek a căzut de pe scenă cu Oscarul în mână. Starul din „Bohemian Rhapsody” a avut nevoie de ajutorul medicilor

Paramedicii au sărit imediat în ajutorul lui Malek, care a fost surprins de fotografi în timp ce a căzut de pe scenă, cu Oscarul în mână. Potrivit People, Malek a fost dus într-o zonă privată din culise, unde a primit îngrijiri medicale.



"Actorul a făcut tot ce a putut ca să-şi salveze trofeul. Când a lovit podeaua, Malek a părut surprins, iar cei din jur l-au ajutat să se ridice. A fost chemată salvarea pentru a-l trata pe actor", a povestit o sursă pentru Vanity Fair.

Rami Malek a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Bohemian Rhapsody", la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.



În discursul pe care l-a rostit pe scenă, actorul a vorbit despre importanţa premiului câștigat. "Faptul că îl sărbătoresc pe Freddie Mercury şi povestea lui cu voi în această seară e o dovadă că avem nevoie de filme ca acesta. , a spus actorul.



Why is no one talking about Rami Malek falling off the stage after his acceptance speech and paramedics being called?? #Oscars pic.twitter.com/5ok6Y6O9jV