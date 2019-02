Dua Lipa, are un tată sexy: Dukagjin Lipa n-are complexe în fața lui George Clooney

Cântăreața de etnie albaneză a fost eclipsată la gala Brit Awards de tatăl ei, un tip arătos care arată ca un actor.

Dua Lipa a strălucit miercuri, la Londra, pe scena galei Brit Awards, dar n-a fost suficient pentru a nu fi eclipsată de tatăl ei. Cu părul grizonant care îi dădea aerul unui actor sau star rock, Dukagjin Lipa poate rivaliza fără emoții cu staruri precum George Clooney sau Alec Baldwin, așa că nu-i de mirare că a reușit să sucească toate capetele în sala în care s-a desfășurat evenimentul.Prezența sa a fost apreciată de Jack Whitehall, amfitrionul show-ului, acesta implorându-l în glumă să facă schimb de locuri cu tatăl său. Dukagjin a stat lângă fiica lui, distinsă cu premiul "Cel mai bun single" pentru piesa "One Kiss".Nu doar Whitehall a remarcat cât de bine arată tatăl cântăreței, prezența acestuia fiind apreciată de zeci de utilizatori ai rețelelor de socializare., a scris cineva pe Twitter., a comentat altcineva. O altă utilizatoare a rețelei a conchis după gala de miercuri seară:Apariția tatălui sexy al cântăreței i-a făcut pe mulți (sau mai degrabă pe multe) să caute informații despre el. Fanii vedetei au descoperit contul lui de Instagram , unde acesta are 179.000 de admiratori.Fost cântăreț, Dukagjin a fondat un festival muzical în Kosovo, de unde este originar, în încercarea declarată de a schimba percepția asupra acestui teritoriu care a trecut printr-un sângeros conflict interetnic.Festivalul Sunny Hill, organizat în Priștina, capitala statului Kosovo, care și-a declarat independența față de Serbia în 2008, o are cap de afiș pe Dua Lipa, susținută de rapperul Action Bronson și de duo-ul tropical house Bondax, notează Daily Mail , a declarat Dukagjin Lipa pentru The Guardian , înainte de deschiderea festivalului., a mai spus el.Anesa și Dukagjin, părinții de etnie albaneză din Kosovo ai cântăreței Dua Lipa au părăsit Priștina în anii '90.Lipa s-a născut în Londra, pe 22 august 1995. Ea a învățat la liceul Sylvia Young Theatre School înainte de a se muta în Kosovo cu familia ei, în 2008. Numele vedetei, Dua, înseamnă "iubire" în limba albaneză.Cântăreaţa britanică a fost desemnată învingătoare la categoria "cel mai bun artist debutant" la cea de-a 61-a gală de decernare a premiilor Grammy, organizată pe 10 februarie la Los Angeles.Foto: Hepta