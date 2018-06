Necazurile se ţin scai de Johnny Depp: Fiul lui este bolnav

Părăsit de soţie şi rămas fără bani, actorul a dat din nou de necaz: fiul lui, Jack, are probleme serioase de sănătate.

Situaţia este destul de dificilă dacă mama băiatului, Vanessa Paradis, a lipsit marţi de la premiera ultimului ei film, pentru a putea fi alături de acesta. Potrivit publicaţiei franceze Public, fosta parteneră a lui Johnny Depp urma să vină la premiera filmului "A Knife In The Heart", însă şi-a anulat în ultimul moment participarea.



Regizorul lungmetrajului, Yann Gonzalez, a spus doar că ea a primit "veşti foarte proaste". "Din păcate, Vanessa Paradis nu poate fi cu noi în seara asta, va lipsi pentru că fiul ei are probleme serioase de sănătate", a declarat acesta.



Jack, fiul în vârstă de 16 ani al actorilor Johnny Depp şi Vanessa Paradis, a fost văzut marţi cu mama sa şi totul părea normal. Nu se ştie ce probleme de sănătate are adolescentul, scrie Daily Mail.



După ce s-a aflat că adolescentul este bolnav, tatăl lui a fost văzut coborând dintr-un autobuz în Munchen, Germania, unde a concertat cu trupa lui, The Hollywood Vampires, la festivalul Tollwood.



Johnny Depp şi Vanessa Paradis au avut o relaţie de 14 ani, din 1998 până în 2012, dar nu s-au căsătorit niciodată.

Pe lângă Jack, ei mai au o fată, modelul în vârstă de 19 ani, Lily Rose Depp. Cele două staruri au mai trecut printr-o sperietură în 2007, când fiica lor, pe atunci în vârstă de şapte ani, a fost dusă de urgenţă la spital după ce a suferit o toxinfecţie cu e-coli care i-a afectat temporar rinichii, notează Daily Mail.În timp ce toţi membrii familiei sunt artişti foarte cunoscuţi, băiatul lui Johnny Depp pare destul de timid în lumina reflectoarelor. Depp l-a descris pe Jack drept "foarte simplu şi puternic".