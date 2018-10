Mai greu ca-n tenis: Serena Williams se teme că nu e o mamă bună

Siguranța din fiecare mișcare de pe terenul de tenis a lăsat locul incertitudinii în viața de mămică. Serena Williams are o altă provocare acum.

Viața jucătoarei de tenis s-a schimbat după ce a născut. Serena are o fetiță în vârstă de 13 luni, Olympia, cu soțul ei, Alexis Ohanian, dar și o mulțime de incertitudini, temeri și tot felul de întrebări. Este un moment complicat pentru ea, iar sportiva recunoaște că se teme că n-ar fi o mamă destul de bună.



Mărturisindu-și nesiguranța, jucătoarea în vârstă de 37 de ani face un apel pentru ca femeile să vorbească deschis despre temerile lor și despre anxietatea de după naștere. "Am tot timpul această nesiguranță că n-aș fi o mamă suficient de bună. Cu toții trecem prin diferite emoții care ne fac să nu ne simțim confortabil când vorbim despre ele. Dar cred că ar trebui", a spus Serena în discursul pe care l-a rostit la Conferința pentru femei, desfășurată în Pennsylvania, Statele Unite.



Vedeta a trecut prin mai multe complicații severe în timpul nașterii fiicei sale, printre care și o embolie pulmonară care i-a obligat pe medici să-i facă de urgență o cezariană.



Serena a povestit că a avut o doctoriță minunată care a ascultat-o în timpul nașterii, dar a spus că e inacceptabil faptul că nu toate femeile sunt tratate la fel în sistemul american de sănătate: "În țara asta care se presupune că este atât de avansată tehnologic, de ce ne tratăm mamele așa? Am fost foarte norocoasă fiindcă am avut șansa ca vocea mea să fie ascultată.



Ea a adăugat că speră ca fiica sa să poată crește într-o lume mai bună, în care femeile se ajută între ele, în loc să se tragă în jos una pe alta. "Succesul altei femei ar trebuie să fie o sursă de inspirație pentru următoarea", a conchis Serena.



Vedeta a mărturisit recent că îi este greu să găsească o balanță între munca ei și viața de familie și că e dificil "să jongleze" cu amândouă.

