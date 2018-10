Kylie Jenner și-a luat o casă de vis: 30 de imagini din vila pe care a dat peste 13 milioane de dolari

Vedeta a cumpărat o proprietate de lux în Beverly Hills. Vila are 899 de metri pătrați, 7 dormitoare, 10 băi și o panoramă splendidă.

Kylie Jenner și iubitul ei, Travis Scott, se mută în casă nouă. E un fel de a spune, casa pe care vedeta tocmai a dat 13,45 milioane de dolari a fost construită în 1971, dar este o proprietate superbă, care merită toți banii.



Ridicată pe unul din dealurile din jurul orașului Beverly Hills, într-o zonă cunoscută sub numele Beverly Hills Post Office, vila a fost cumpărată în 2012 cu numai 6,3 milioane de dolari de un puternic dezvoltator imobiliar local care a reconstruit-o și renovat-o în stil contemporan, ridicându-i valoarea. Compania a repus-o pe piață anul trecut, la prețul de 16,9 milioane de dolari.



Potrivit unor surse citate de agenția IMP Features, casa a fost cumpărată de Kylie Jenner și Travis Scott în cote egale, fiecare deținând 50% din proprietate.



Locul este retras, la capătul unei fundături, iar proprietatea este protejată cu ziduri înalte și cu un sistem de securitate performant. Vila cu o amprentă la sol de 899 de metri pătrați are șapte dormitoare și zece băi, un living uriaș, o bucătărie de top și o terasă pe care se poate servi micul dejun în aer liber.



Dormitorul principal este imens. Are 213 metri pătrați și ocupă aproape întreg etajul doi, iar vedeta și iubitul ei au fiecare baia lui, garderobe și un balcon. Clădirea mai are sală de fitness, sală de masaj, birou, home cinema, bibliotecă și cramă.



Curtea are aproape o jumătate de hectar, mai exact 4.452 de metri pătrați.

Pe o asemenea suprafață este loc berechet pentru o piscină cu spa, grădini, un garaj pentru trei mașini și o casă de oaspeți.Potrivit agenției citate, Kylie Jenner mai are o proprietate de 12 milioane de dolari în Hidden Hills, pe care a cumpărat-o în urmă cu doi ani.Faptul că își permite să cumpere proprietăți imobiliare foarte scumpe nu este surprinzător pentru vedeta americană de reality-show care a devenit un guru al industriei cosmetice la doar 21 de ani. Ea este deţinătoarea unei game de produse cosmetice şi are o avere estimată la 900 de milioane de dolari.Potrivit unui articol publicat de Forbes, Kylie este pe cale să devină cea mai tânără miliardară "autorealizată", ceea ce a atras numeroase critici care susţin că succesul său s-ar datora de fapt mediului privilegiat din care provine."La fel ca (sora ei vitregă) Kardashian West, ea s-a folosit bunurile sale pentru a câştiga atât faimă cât şi bani. Însă, în timp ce sora ei este mai bine cunoscută pentru prima, Jenner s-a dovedit a fi adepta celei din urmă", se arată în articolul menționat.Cel mai tânăr dintre copiii cuplului Caitlin (fostă Bruce) şi Kris Jenner, Kylie a devenit în 2017 cea mai tânără persoană inclusă în topul celor mai bine plătite 100 de celebrităţi în ultimul an realizat de revista Forbes - Forbes Celebrity 100.