Kate Beckinsale se plânge că a îmbătrânit ca o „fosilă oribilă“. Dar are un corp de puștoaică!

Vedeta în vârstă de 45 de ani s-a plâns recent că a îmbătrânit, însă arată senzațional într-un selfie sexy postat pe Instagram.

Fotografia pe care actrița americană a postat-o miercuri pe Instagram o contrazice categoric: deși susține că a îmbătrânit oribil, Kate Beckinsale arată fabulos într-un selfie în care are corpul unei adolescente. Îmbrăcată într-un body negru cu inserții și mâneci lungi din dantelă, actrița s-a pozat în baie la doar câteva zile după ce a declarat că se simte "o fosilă oribilă".Cu picioarele subțiri și tonifiate, dar și cu un decolteu care îi scotea sânii în evidență, Kate Beckinsale a scos "la înaintare" tot ce avea mai bun și este imposibil de găsit vreo legătură cu "fosila" de care vorbea într-un exces de modestie.Kate a postat imaginea în aceeași zi în care iubitul ei mai tânăr, Pete Davidson (25 de ani), a fost văzut cumpărându-și o pereche de ochelari. Relația lor s-a înfiripat după ce actorul de comedie a rupt logodna cu cântăreața Ariana Grande. Kate a mai fost căsătorită cu regizorul Len Wiseman, între 2004 și 2016. Cei doi au rămas în relații bune, lucru valabil și pentru relația sa cu tatăl fiicei sale, actorul Michael Sheen, în vârstă de 50 de ani.La 25 de ani, Davidson este mai apropiat de vârsta fiicei actriței, Lily (20 de ani), dar diferența de ani nu pare să-i împiedice să formeze un cuplu. Actrița a vorbit despre acest aspect într-un interviu pentru Inquirer:Cunoscut în SUA pentru activitatea de la show-ul de televiziune "Saturday Night Live", Pete Davidson, care a vorbit deschis despre problemele sale mentale, are reputația unui "băiat rău" în showbiz.El este ultimul dintr-un șir de tineri, așa-numiți "toyboys", cu care Kate Beckinsale s-a distrat după despărțirea de soțul eiUn apropiat al actriței a mărturisit pentru ziarul britanic că toată lumea care o cunoaște se întreabă cum a ajuns Kate pe mâna unui tip ca Pete:Kate Beckinsale pare să aibă o preferință pentru bărbații tineri. Înainte de relația cu Davidson, ea a fost văzută la intrarea unor cluburi de noapte și la show-uri de comedie în compania unui alt artist de stand up, Matt Rife (21 de ani), puțin cunoscut atunci.Aventura n-a durat mult, dar au rămas prieteni și au fost fotografiați împreună în septembrie anul trecut.În noiembrie 2018, Beckinsale a fost surprinsă într-o îmbrățișare pasională cu actorul britanic de comedie Jack Whitehall, în vârstă de 30 de ani, la un club de karaoke din Los Angeles, cu puțin timp înainte ca Davidson să-și facă și el apariția pe scenă.Foto: Hepta