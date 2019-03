6 trucuri simple de machiaj pentru femeile de peste 50 de ani

Odată cu înaintarea în vârstă, produsele de machiaj nu te mai ajută să obții aceleași rezultate pe care le obțineai în urmă cu câțiva ani.

Secretul este să adaptezi tehnica de machiaj în funcție de vârstă, iar unele trucuri foarte simple te pot ajuta. Iată câteva exemple:





Combină fondul de ten





"Dacă te confrunți cu schimbări ale tenului provocate de vârstă, precum linii fine, depigmentări sau pori lărgiți, poate părea logic să folosești mai mult machiaj pentru a le ascunde. Dar este o abordare greșită, care se poate întoarce împotriva ta, accentuând aceste imperfecțiuni. Eu prefer să folosesc un fond de ten cu acoperire medie în care adaug câteva picături de iluminator lichid înainte de a aplica pe ten cu o pensulă moale de machiaj. Dacă subțiezi fondul de ten vei obține un efect radiant, strălucitor, și vei avea în același timp acoperirea necesară", declară pentru purewow.com makeup artistul Jenny Patinkin.





Folosește mai puțin corector





Corectorul devine tot mai dificil de aplicat sub zona ochilor pe măsură ce înaintezi în vârstă. "Pentru oricine care are linii fine sau riduri sub zona ochilor, o cantitate cât mai mică de corector va arăta întotdeauna mai bine și va rezista mai mult pe piele pentru că nu se va acumula în pliuri. De asemenea, este important să folosești un aplicator care nu întinde sau freacă pielea delicată de sub ochi în timpul aplicării", recomandă makeup artistul.





Alege un iluminator cremă





"Iluminatorul poate arăta foarte bine pe pielea matură pentru că oferă impresia unui ten hidratat și luminos. Cu toate acestea, le recomand femeilor cu ten matur să aleagă un iluminator cremă, în locul unuia pudră. Substanțele emoliente din cel cremă creează o barieră între particulele strălucitoare și piele, prevenind acumularea lor în liniile fine, care pot fi astfel accentuate", spune Patinkin.





Folosește în mod strategic fardul strălucitor





"În loc să aplici un fard strălucitor pe toată pleoapa, aplică numai pe zonele netede, precum colțurile interioare ale ochilor sau direct în centrul pleoapelor.Folosește în rest numai fard mat, pentru a nu atrage atenția asupra liniilor fine din jurul ochilor", spune Patinkin. Aceasta folosește paleta PYT Beauty’s Day to Night pentru că include o combinație de farduri mate și strălucitoare.





Nu uita de mascara





"Genele lungi și negre te ajută să camuflezi orice problemă cauzată de vârstă la nivelul pleoapelor pentru că creează un efect de tip cortină. Eu folosesc o tehnică numită 'oscilează și răsfiră' pentru a amplifica culoarea și densitatea genelor. Pentru a face asta, aleg o mascara cu pensulă subțire pe care o pot presa cu ușurință la rădăcini astfel încât să le ridic și să le curbez, apoi să oscilez stânga dreapta pentru a umple locurile goale și a crea efectul de volum către vârfuri", spune specialista. Culoarea închisă la baza genelor ajută la definirea formei ochilor și face ca albul să pară mai luminos, în timp ce lungimea creează efectul de draperie pe pleoape.





Folosește un bronzer pe gât și decolteu