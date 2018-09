Jane Seymour a încercat să trișeze cu Botox: „A fost o mare greșeală“

Vedeta în vârstă de 67 de ani a mărturisit că a apelat la Botox, dar a constatat că nu arăta natural și n-a mai repetat experiența.

Mereu admirată pentru felul extraordinar în care se menține în formă la vârsta ei, Jane Seymour recunoaște că a încercat și ea să o ia pe "scurtătură" pentru a-și păstra frumusețea. Dar calea mai ușoară n-a fost așa de plăcută cum se anunța.



Într-un interviu acordat emisiunii de televiziune "This Morning", vedeta din serialul "Doctor Quinn" a mărturisit că atunci când era tânără a resimțit din plin presiunea de a arăta bine care se face simțită la Hollywood și a apelat la Botox, crezând că va arăta mai bine. Ea a catalogat decizia drept "o teribilă greșeală", spunând că nu arăta deloc natural când se privea în oglindă. "Am folosit Botox o dată pentru că toată lumea îmi spunea: <<Trebuie să încerci>>. Pentru mine n-a arătat deloc natural. De fiecare dată când mă uitam în oglindă ziceam <<Uhhh>>. Sunt actriță, așa că pentru mine este foarte important să am toți mușchii în stare să se miște. A fost o teribilă greșeală. Am 67 de ani, asta înseamnă că o să joc un rol de 30? Nu. Cred că e important pentru mine să arăt cât mai natural cu putință", a declarat actrița.



Vorbind despre acest tratament de înfrumusețare, ea a continuat: "Pentru mulți oameni, când ei își fac așa ceva și îi privești îți vine să-i întrebi <<Ce ai pățit?>>, în loc de <<oh, arăți minunat>>."



După ce s-a convins că tratamentul cu Botox nu este pentru ea, Jane Seymour s-a bazat numai pe metode testate personal pentru a-și păstra strălucirea pielii: "Întâi fac exfolierea, apoi folosesc apă rece pentru a închide porii și folosesc o cremă hidratantă foarte bună care pătrunde adânc în piele și nu rămâne la suprafață. Apoi aplic machiajul. Iar înainte de machiaj, folosesc mereu cremă de protecție solară.



Rutina zilnică de înfrumusețare înseamnă folosirea unor produse cosmetice, dar și mișcare: "Urăsc s-o spun, dar unele produsele mai ieftine sunt mai bune. Dacă sunt acasă, pedalez vreo 25 de minute, ridic greutăți sau merg la pas alert. Fac cât de mult pot exercițiu cardio."



"Mă spăl pe cap în fiecare zi, îmi vopesc părul o dată la trei săptămâni și îmi tai singură bretonul, uneori îmi tai și vârfurile firelor singură. Îmi las părul lung pentru că sunt leneșă și pot să fac mai multe cu părul lung decât cu el scurt", a explicat vedeta.



Jane Seymour a vorbit și anul trecut despre intervențiile estetice pe care le-a făcut: implantul cu silicon, o intervenție pe care a recunoscut că a făcut-o după nașterea gemenilor săi, în 1995, un lifting "minor" la ochi și injecțiile cu Botox.

, a spus ea.Actrița a adăugat că preferă să încetinească apariția semnelor îmbătrânirii prin mijloace mai simple și inofensive pentru corpul său:, a explicat ea.Actrița și-a descris vârsta ca pe o "bucurie pură"., a spus ea, adăugând că se simte cel mai bine atunci când o îmbrățișează pe nepoata sa și când este aproape de oamenii pe care îi iubește.