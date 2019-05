Dragostea și căile ei întortocheate: Nepoata Prințesei Diana are un iubit mai în vârstă ca tatăl ei

Lady Kitty Spancer (28 de ani), are o relație cu Michael Lewis, un milionar cu 32 de ani mai în vârstă ca ea și cu 6 ani mai în vârstă decât tatăl ei. Cei doi au fost văzuți ieșind dintr-un hotel din Manhattan.

La 60 de ani, Lewis, nu degeaba poreclit "vulpea argintie" de cei de la Daily Mail, trimitere la părul lui cărunt, pare mai degrabă bunicul decât iubitul frumoasei Kitty Spencer - și totuși, dragostea nu ține cont de nimic când se aprinde scânteia pasiunii.



Deși între ei este o diferență de 32 de ani, iar magnatul din sectorul de retail este mai în vârstă cu șase ani chiar și decât tatăl ei, Charles Spencer (54 de ani), cei doi formează un cuplu, scrie ziarul britanic care a publicat și dovada: o imagine făcută în timp ce părăseau hotelul din New York care a găzduit petrecerea dată de Meghan Markle înainte de a naște. Michael Lewis este surprins în prim-plan, îmbrăcat cu pantaloni albaștri, un sacou indigo și cu o cămașă albă, în timp ce ține în mâna dreaptă telefonul mobil, îndreptându-se spre taxiul care îl aștepta la ieșire. La câțiva pași în urma lui, îmbrăcată într-un costum negru și cu un top de aceeași culoare pe sub sacou, Lady Kitty tocmai ieșea pe ușă, privind în jos.



Potrivit Daily Mail, aceasta e prima imagine în care Kitty Spencer și Michael Lewis apar împreună. În august anul trecut, The Mail on Sunday a anunțat pentru prima oară că nepoata Prințesei Diana are o relație cu proprietarul rețelei de magazine Whistles.



Cei doi au păstrat, însă, secretul total asupra acestui subiect și au evitat să se afișeze împreună, având grijă mereu să sosească și să plece separat la evenimentele la care participau. De data aceasta, când au ieșit din hotelul newyorkez, Kitty l-a urmat în drumul spre taxi și au urcat împreună în mașină. "Când au plecat, Michael tocmai ieșise pe ușă, iar Kitty era înăuntru. Când Michael a băzut Uber-ul, a ieșit și Kitty. Amândoi au ținut capul în jos și au mers în grabă spre mașină", a povestit un martor.



Poreclită de presă "nepoata petrecăreață" pentru aparițiile sale periodice la petrecerile din Londra și pentru că postează pe rețelele de socializare imagini din cluburile de noapte, Lady Kitty nu este la prima dragoste cu un bărbat mai în vârstă: modelul englez a mai avut o relație de patru ani cu magnatul Niccolo Barattieri di San Pietro, în vârstă de 48 de ani.

Acesta a abandonat-o în 2017 și a început o relație cu actrița și modelul Liz Hurley, în vârstă de 53 de ani, scrie Daily Mail Într-un interviu publicat în ediția din luna martie a revistei Harper's Bazaar UK , nepoata Prințesei Diana a vorbit despre ce înseamnă pentru ea rețelele de socializare, dar și despre drepturile femeilor și despre feminism, subliniind că este foarte important pentru ea să se simtă împlinită de ceea ce face: "Simbolizează independența mea. Înseamnă că nu trebuie să depind de nimeni și să nu dau nimănui socoteală. Nu pot fi redusă la tăcere sau cumpărată ori amenințată."a mai spus Kitty Spencer.Kitty Spencer a mai spus că nu depinde de rețelele de socializare:, a mărturisit ea.