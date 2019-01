Brad Pitt și Charlize Theron, un cuplu formidabil: Sean Penn i-a adus împreună

Cele două vedete ar avea o relație după ce fostul iubit al actriței, Sean Penn, le-a făcut cunoștință.

Ar putea fi cel mai nou și cel mai interesant cuplu de la Hollywood dacă informația publicată în weekend de The Sun se confirmă. Potrivit unei surse citate de tabloidul britanic, Brad Pitt și Charlize Theron sunt împreună, iar cel care le-a făcut cunoștință este chiar fostul iubit al actriței, Sean Penn. "Cei doi îndrăgostiți erau foarte atrași unul de celălalt la un eveniment moden, săptămâna trecută", a spus sursa menționată.



Evenimentul respectiv a fost premiera filmului "Roma" la Chateau Marmont din West Hollywood , care a avut loc pe 12 ianuarie. Charlize Theron se afla la petrecerea de după lansare, iar Brad Pitt a sosit acolo după proiecția filmului său, "If Beale Street Could Talk".



"Brad a venit la Chateau mai târziu, după ce și-a schimbat ținuta și a stat cu Charlize într-un colț al barului", a povestit persoana care susține că i-a văzut în ipostazer tandre, tipice pentru niște îndrăgostiți.

, a mai spus sursa, confirmând că Pitt a renunțat la alcool după despărțirea de Angelina Jolie., a mai spus persoana citată.Potrivit The Sun, Pitt și Theron au început să se vadă în preajma Crăciunului și au petrecut câteva zile la proprietatea lui din Los Feliz, California, unde s-a întâlnit cu copiii lui, Zahara - 13 ani, Shiloh - 12 ani, Vivienne și Knox - 10 ani, Maddox - 16 și Pax - 14 ani.La rândul ei, Theron are doi copii adoptați, August și Jackson.Conform sursei citate, cei doi actori s-au întâlnit de mai multe ori în decurs de o lună. În mod ironic, ei s-au cunoscut prin intermediul fostului iubit al actriței, Sean Penn, dar lucrurile au luat amploare, a mai spus persoana citată.